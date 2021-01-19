Son dakika haber: Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 818 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber: Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 818 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti

19.01.2021 20:35
Son dakika haber: Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 818 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Türkiye'de son 24 saatte 175 bin 133 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 818 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 175 bin 133 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 818 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 175 bin 133 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 818 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 761 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 7 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987'ye yükseldi.

Test sayısı 27 milyon 698 bin 556'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 399 bin 781, vefat sayısı 24 bin 328, ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 818 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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