Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin... - Son Dakika
Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin...
Bir son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 974 oldu.
Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 974 oldu. Bugün 65 bin 956 test yapılırken, bin 192 yeni vaka tanısı konuldu, 997 kişi ise iyileşti. - ANKARA
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17.08.2020 02:47:28. #1.12#
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