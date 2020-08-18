Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin... - Son Dakika
Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin...
Son dakika gündem haberi: Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 16 oldu.
Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 16 oldu. Bugün 82 bin 318 test yapılırken, bin 263 yeni vaka tanısı konuldu, 942 kişi ise iyileşti. - ANKARA
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19.08.2020 02:04:37. #1.12#
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