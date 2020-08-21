Son dakika haber! Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin... - Son Dakika
Son dakika haber! Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin...
Son dakika gelişmesine göre Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 80 oldu.
Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 80 oldu. Bugün 92 bin 227 test yapılırken, bin 203 yeni vaka tanısı konuldu, 772 kişi ise iyileşti. - ANKARA
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21.08.2020 20:49:52. #1.13#
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