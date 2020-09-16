DÜNYANIN dört gözle beklediği koronavirüs aşısında tarihi bir aşama Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirildi.
Çin'de geliştirilen ve Kovid-19 aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı. Faz 3 aşamasına Türkiye'de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı. İlk enjeksiyonun yapıldığı tarihi anları ilk kez Demirören Haber Ajansı görüntüledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 13:49 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: TÜRKİYE'DE TARİHİ GÜN... KORONAVİRÜS AŞISINDA İLK GÖNÜLLÜ UYGULAMASI YAPILDI - Son Dakika