Son dakika haber... Türkiye'de üst düzey atama - Son Dakika

Son dakika haber... Türkiye'de üst düzey atama

22.01.2021 09:53
Son dakika haber... Türkiye'de üst düzey atama, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Vodafone Türkiye Bireysel İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Meltem Bakiler Şahin getirildi.

Vodafone Türkiye Bireysel İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Meltem Bakiler Şahin getirildi.

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Şahin, halihazırda yürütmekte olduğu Kurumsal İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini ise vekaleten yürütecek ve şirketin kurumsal proje ve faaliyetlerine liderlik etmeyi sürdürecek.

Engin Aksoy'un Vodafone Türkiye CEO'su olarak atanmasının ardından boşalan Bireysel İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı pozisyonuna Meltem Bakiler Şahin atandı.

Yeni görevinde Vodafone Türkiye'nin tüm bireysel satış ve pazarlama faaliyetlerinin yönetimini üstlenecek olan Şahin, halihazırda yürütmekte olduğu Kurumsal İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini ise vekaleten yürütecek ve şirketin yenilikçi endüstriyel ürün ve çözümlerinin hayata geçirilmesinden sorumlu Kurumsal Pazarlama ve Kurumsal Satış ekiplerine ve kurumsal programlarına liderlik etmeye devam edecek.

Vodafone Türkiye ailesine 2017 yılında Kurumsal İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak katılan Şahin, Vodafone'un şirketlerin dijital iş ortağı ve toplam çözüm sağlayıcısı olarak konumlanmasına ve bu doğrultuda kurumsal alanın dönüşmesine liderlik etti. Şahin, İTÜ Vodafone Future Lab, Vodafone Business Dijitalleşme Tırı ve Dijital Tarım İstasyonu gibi birçok inovatif projenin hayata geçmesinde önemli rol oynadı.

Vodafone'dan önce EWE Turkey Grup bünyesindeki Millenicom şirketinde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Şahin, bu görevleri kapsamında şirketin büyüme esaslı bir şirkete dönüşme sürecine liderlik etti. Daha sonra 10 yıl boyunca Turkcell bünyesinde pazarlama ve müşteri deneyimi alanlarında farklı görevlerde çalışan Şahin, bundan önce de Sony Ericsson ve Procter & Gamble şirketlerinde çeşitli yerel ve global görevler üstlendi.

Şahin, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevlerini de sürdürüyor.

Vodafone, Türkiye, İcra, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Türkiye'de üst düzey atama - Son Dakika Ekonomi


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