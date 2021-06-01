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Son dakika haber... Türkiye'den şehit çocukları için yolladığı "Hediye Karavanı" tırı Azerbaycan'a ulaştı - Son Dakika

Son dakika haber... Türkiye'den şehit çocukları için yolladığı "Hediye Karavanı" tırı Azerbaycan'a ulaştı

01.06.2021 19:31

Son dakika gündem haberi: Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da şehit ve gazi olan Azerbaycanlıların çocukları için Türkiye'nin yolladığı "Hediye Karavanı" tırı Azerbaycan'a ulaştı.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da şehit ve gazi olan Azerbaycanlıların çocukları için Türkiye'nin yolladığı "Hediye Karavanı" tırı Azerbaycan'a ulaştı.

Türkiye'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde 28 Mayıs tarihinde yapılan tören ile Azerbaycan'a doğru yola çıkan Hediye Karavanı Azerbaycan'ın Tovuz kentine ulaştı. Dışişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu'nun birlikte hazırlamış olduğu "Hediye Karavanı" tırı, Tovuz'da çocuklarla buluştu.

Tovuz şehrindeki "ASAN" hizmet merkezinin parkında düzenlenen törene "YAŞAT" Vakfı başkanı Elvin Hüseynov, Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk, Azerbaycan Milletvekili Arzu Nağıyev, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu, şehit ve gazilerin aileleri katıldı. Tovuz' da gerçekleştirilen tören ile başlayan proje kapsamında, Karabağ savaşında şehit ve gazi olan ailelerin çocuklarına özel olarak hazırlanan ve evlerinde de oynayabilecekleri geleneksel Türk oyunları da hediye edildi.

"ŞEHİT EVLADI OLMAK ÇOK GARİP BİR DUYGU"

Şehit evladı olmanın çok garip bir duygu olduğunu belirten şehit Anar Hüseyinov'un oğlu Nurlan Hüseynov,"İnsan gurur ve kederi birlikte yaşıyor. Şehitler ölmez sözünün sadece bir deyim olduğunu sanıyordum ancak şimdi anlıyorum ki, hakikaten şehitler ölmüyor. Babam ve bütün şehitlerimizle gurur duyuyorum. Allah şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifa versin" dedi.

Azerbaycan'da Dünya Çocuk Günü olduğunu belirten "YAŞAT" Vakfı başkanı Elvin Hüseynov,"Bugün çocuklarım bayramı, onların günü. Türkiye'nin Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu ve "YAŞAT" Vakfı işbirliği ile bir hediye karavanı yola çıktı. Hediye karavanı Ankara'dan Azerbaycan'ın Tovuz şehrine ulaştı. Törene katılan şehitlerin çocuklarına hediyeleri verildi. Hediye karavanı diğer bölgelerimize gidecek ve oradaki şehitlerin çocuklarına hediyeleri ulaştıracak" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİT ÇOCUKLARINI UNUTMAMAMIZ LAZIM"

Türkiye'den Karabağ savaşında şehit olan ailelerin çocuklarına hediyeler getirdiklerini vurgulayan Mutlu, "Türkiye'nin selamlarını getirdik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdik. Allah bir daha böyle savaşlar göstermesin. Kimse şehit olmasın, çocuklar babalarıyla hep beraber yaşasınlar ve bu böyle duygusal anları yaşamayalım. Azerbaycan'da 16 şehir gezeceğiz ve bütün şehit ailelerimizin çocuklarına hediyelerimizi vereceğiz. İnşallah daha güzel günleri, daha böyle sevinçlerimizi paylaştığımız günlerde hep beraber oluruz. Çocuklarımızı yalnız bırakmamamız lazım, onları hep hatırlamamız lazım. Çünkü vatan toprağını savunurken o babalar şehit oldular. Bu nedenle de bizim onları her zaman hatırlamamız lazım. Unuttuğumuz zaman sıkıntılı an o zaman işte. O, zaman o şehitlere biz ihanet etmiş oluruz. Biz de bunu unutmamak için Türkiye'den kalktık buraya geldik. Buraya kardeş ülkemize geldik ve kardeş ülkemizdeki evlatlarımıza, yavrularımıza bir nebze olsun hem ailenin üzüntülerini hafifletmek, hem onlara baş sağlığı ve yaralılara da aziz şifalar dilemek üzere, çocuklarımızın da bir nebze olsun umutsuzluğunun mutluluk haline çevirmek. Tek amacımız bu" diye konuştu.

HEDİYE KARAVANI, 20 HAZİRAN'A KADAR AZERBAYCAN'I DOLAŞACAK

"Hediye Karavanı" tırı 20 Haziran'a kadar Azerbaycan'ın 16 farklı şehrindeki şehit ve gazi çocuklarıyla buluşmalar düzenleyerek hediyeler dağıtacak. Özel olarak yaptırılan parmak maç, dama, dokuz taş-üç taş, satranç, tekstil ve kırtasiye gibi hediyelerin bulunduğu koliler, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Bakü Büyükelçiliği, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu ve Azerbaycan "YAŞAT" Vakfı işbirliği ile evlere ulaştırılacak.

Hediye Karavanı, Tovuz'un ardından Gence, Gedebey ve başkent Bakü'ye doğru hareket edecek.

(Kamil Nadirli/ İHA)

Son dakika haber... Türkiye'den şehit çocukları için yolladığı Hediye Karavanı tırı Azerbaycan'a ulaştı
Son dakika haber... Türkiye'den şehit çocukları için yolladığı Hediye Karavanı tırı Azerbaycan'a ulaştı
Son dakika haber... Türkiye'den şehit çocukları için yolladığı Hediye Karavanı tırı Azerbaycan'a ulaştı
Son dakika haber... Türkiye'den şehit çocukları için yolladığı Hediye Karavanı tırı Azerbaycan'a ulaştı

Azerbaycan, Türkiye, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Türkiye'den şehit çocukları için yolladığı 'Hediye Karavanı' tırı Azerbaycan'a ulaştı - Son Dakika


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