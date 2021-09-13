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Son dakika haberleri: Türkiye eski güzelinin itfaiyecilere bıraktığı miras davasında gerekçeli karar - Son Dakika

Son dakika haberleri: Türkiye eski güzelinin itfaiyecilere bıraktığı miras davasında gerekçeli karar

13.09.2021 11:12

Son dakika 3. sayfa haberi: - Türkiye eski güzelinin itfaiyecilere bıraktığı miras davasında gerekçeli karar Türkiye eski güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun hayatını kaybetmeden önce hazırladığı vasiyetnamesinde 25 milyon TL'lik mirasını Fatih itfaiyesi görevlilerine bırakmasına ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı.

- Türkiye eski güzelinin itfaiyecilere bıraktığı miras davasında gerekçeli karar

İSTANBUL - Türkiye eski güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun hayatını kaybetmeden önce hazırladığı vasiyetnamesinde 25 milyon TL'lik mirasını Fatih itfaiyesi görevlilerine bırakmasına ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı.

Fatih'te dünyaya gelen 1936 eski Türkiye güzeli ve doktor Mahmure Birsen Sakaoğlu, iki kez yangında mahsur kalmış ve Fatih İtfaiye Teşkilatı görevlileri tarafından kurtarılmıştı. Sakaoğlu, hayatını kaybetmeden önce hazırladığı vasiyetnamesinde, tüm mal varlığını kendisini iki kez yangından kurtaran Fatih İtfaiyesi görevlilerine bıraktığını beyan etmişti. Sakaoğlu'nun 2003 yılında, 94 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Fatih İtfaiyesi'nde çalışan 316 itfaiyeci vasiyetnamenin yerine getirilmesi için mahkemeye başvurmuştu. İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, 25 Milyon TL'lik mirasın 272 itfaiye çalışanı arasında paylaştırılmasına karar vermişti. İtfaiye görevlilerin 16 yıl süren davasının gerekçeli kararı açıklandı.

Sakaoğlu'nun mirasın eşit miktarda paylaştırılmasını istediği anlatıldı

Sakaoğlu'nun vasiyetnamesinin anlatıldığı gerekçeli kararda, "Sakaoğlu vasiyetinde, Fatih'teki dairesinin kirası ile bankadaki dolar ve Türk lirası cinsinden paranın sonsuza kadar kalmak şartı ile faizlerinin 3 ayda bir alınarak Fatih İtfaiye erlerinin müdüründen kapıcısına kadar eşit miktarda ödenmesini, manevi oğlu Mustafa Bakır'a faiz ve kiradan pay verilmesini, mirasından mahrum ettiği kardeşine pay verilmemesini vasiyet etmiştir. Sakaoğlu'nun bu vasiyeti 30 Ocak 2004 tarihinde İstanbul 17. Noterliğinde onaylanmıştır" denildi.

Gerekçeli kararda, "Dava konusu el yazması vasiyetnamede açıklanan taşınmazdaki kira geliri ile bankadaki paranın faiz gelirinden faydalanacak olan Fatih İtfaiyesi'nde çalışan kişilerin kimler olduğunun araştırılması için bilirkişi raporu hazırlanmıştır. Bilirkişi raporu doğrultusunda tespit edilen itfaiye çalışanlarının açtığı vasiyetnamenin tenfizi davasının kabulüne karar verilerek vasiyetinin yerine getirilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberleri: Türkiye eski güzelinin itfaiyecilere bıraktığı miras davasında gerekçeli karar
Son dakika haberleri: Türkiye eski güzelinin itfaiyecilere bıraktığı miras davasında gerekçeli karar
Son dakika haberleri: Türkiye eski güzelinin itfaiyecilere bıraktığı miras davasında gerekçeli karar
Son dakika haberleri: Türkiye eski güzelinin itfaiyecilere bıraktığı miras davasında gerekçeli karar

Mahmure Birsen Sakaoğlu, Türk Lirası, Türkiye, Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Türkiye eski güzelinin itfaiyecilere bıraktığı miras davasında gerekçeli karar - Son Dakika


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