Son dakika haber | Türkiye, Etiyopya'daki süresiz insani ateşkes ilanını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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Son dakika haber | Türkiye, Etiyopya'daki süresiz insani ateşkes ilanını memnuniyetle karşıladı

25.03.2022 08:48
Son dakika haber | Türkiye, Etiyopya'daki süresiz insani ateşkes ilanını memnuniyetle karşıladı

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya hükümetinin dün ilan ettiği süresiz insani ateşkesi memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya hükümetinin dün ilan ettiği süresiz insani ateşkesi memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ateşkes ilanını ihtilafa çözüm bulunması bakımından doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyor, bunun kalıcı barışın sağlanmasıyla neticelenmesini bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, insani yardımların Tigray ve ihtiyaç duyulan tüm bölgelere kesintisiz ulaştırılması temennisinde bulunuldu.

Etiyopya hükümeti, dün Tigray eyaletinde iç çatışmadan etkilenen ve yerinden olan kişilere daha hızlı yardım ulaştırılması için tek taraflı ateşkes ilan edilmişti.

Etiyopya'da ordu ve isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar büyük bir insani krize yol açmıştı.

Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etmişti.

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Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya, Ateşkes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Türkiye, Etiyopya'daki süresiz insani ateşkes ilanını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika


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