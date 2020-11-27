Son dakika haber... Türkiye, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 32'nci sırada yer aldı.

FIFA'nın internet sitesinden kasım ayı dünya sıralaması açıklandı. Milli Takımımızın 1487 puanla bir basamak yükseldiği sıralamada liderlik koltuğunda oturan Belçika'yı Fransa ve Brezilya takip etti.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle: Sıra Takım Puan Değişim1 Belçika 1780 -2 Fransa 1755 -3 Brezilya 1743 -4 İngiltere 1670 -5 Portekiz 1662 -6 İspanya 1645 -7 Arjantin 1642 18 Uruguay 1639 -19 Meksika 1632 2

10 İtalya 1625 2