15 Temmuz akşamı halkın meydanlarda olduğunu hatırlatan Şimşek, 15 Temmuz'un ve şehitlerin unutulmaması için düzenlenen etkinlikler kapsamında, bu gece, selaların okunmasının ardından Kızılay ve çevresinde, "Şehide Saygı Konvoyu" oluşturacaklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, 15 Temmuz şehitleri için lokma dağıttı - Son Dakika

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