Son dakika haber: Türkiye Güreş Federasyonu, Tevfik Kış'ı ölüm yıldönümünde andı

Türkiye Güreş Federasyonu, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçi Tevfik Kış'ın 1. ölüm yıldönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türk güreşinin efsane isimlerinden biri olan Tevfik Kış'ı ölüm yıldönümünde rahmetle anıyoruz. Tevfik Kış, geçtiğimiz yıl bugün 85 yaşında hayatını kaybetmişti. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz." denildi.