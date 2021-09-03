Son dakika haber | Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi'nden AA'ya ziyaret

Son dakika gündem haberine göre Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosunu ziyaret etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosunu ziyaret etti. Kahraman, ziyarette, AA Kahramanmaraş Bürosunda görev yapan muhabirlerle görüştü. AA'nın Türkiye ve dünyada önemli görevler yaptığını belirten Kahraman, başarılar diledi. AA Kahramanmaraş büro sorumlusu İzzet Mazı da ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

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