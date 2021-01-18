Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usulleri"nin ele alınacağı teknik toplantının NATO karargahında başladığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usulleri'nin ele alınacağı teknik toplantı NATO karargahında başladı." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik görüşmeler yeniden başladı - Son Dakika