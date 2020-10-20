Türkiye, Irak ve IKBY uçak seferleri bugün başlıyor - Son Dakika

Türkiye ile Irak ve kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında korona virüs ile mücadele kapsamında yaklaşık 2 aydır askıya alınan uçak seferlerinin bugünden itibaren başlayacağı bildirildi.

Uluslararası Erbil Havalimanı Genel Müdürü Ahmet Hoşyar tarafından yapılan açıklamada, Irak ve kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında uçak seferlerinin bugünden itibaren başlayacağı bildirildi.

Açıklamada hafta içerisinde 7 kez uçak seyahati gerçekleştirecek olan Türk Havayolları Şirketleri, 4'ünü IKBY ve 3'ünü de Irak'a yapacak.

Türk Sivil Havacılık Kurumu, Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın talebi üzerine, Irak iki ülke arasındaki uçak seferlerini askıya almıştı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)