Son dakika haber | Türkiye Kata Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika

Son dakika haber | Türkiye Kata Şampiyonası tamamlandı

Gelen son dakika haberine göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Bursa'da gerçekleştirilen ve dünya karatesinin normalleşme dönemindeki ilk turnuvası olan Türkiye Kata Şampiyonası sona erdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Bursa'da gerçekleştirilen ve dünya karatesinin normalleşme dönemindeki ilk turnuvası olan Türkiye Kata Şampiyonası sona erdi.

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Bursa'nın ev sahipliği yaptığı organizasyon ümit, genç ve 21 yaş altı kategorilerinde düzenlenirken 68 kulüpten 104 erkek, 87 bayan sporcu tatamiye çıktı. Fiziksel temas gerektirmeyen kata dalında organize edilen ve korona virüs tedbirleri kapsamında dünya karatesinde bir ilk olan şampiyona Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlendi. Şampiyonanın kapanış gününde 21 yaş altı kategorisinde dereceye giren isimler belli oldu. Kariyerinde Avrupa şampiyonluğu bulunan Keyda Nur Çolak, bayanlar final mücadelesinde Nilgün Mollaoğlu'nu yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Erkekler finalinde ise şampiyonluk Gaziantep'e gitti.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonanın ilk gününde ümit kategorisinde dereceye girenler belli oldu. Kariyerinde dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Furkan Kaynar erkeklerde altın madalyanın sahibi olurken, bayanlarda ise Şule Zeynep Arslan ilk sırayı aldı. Bursa'dan Emre Bayram'ı mağlup eden Sabri Mert Mülhim kürsünün ilk sırasına çıkan isim oldu. Organizasyonun kapanış gününü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan ile birlikte takip etti.

Bayanlarda dereceye giren isimlere madalyalarını Oktay Yılmaz takdim ederken, erkeklerde dereceye girenler madalyalarını Alinur Aktaş'ın elinden aldı. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, yerel yönetimlerin spora desteklerinin önemli olduğunu vurgulayarak katkılarından ötürü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür plaketi takdim etti.

Sonuçlar şu şekilde sıralandı:

"Ümit bayanlar: 1 - Şule Zeynep Arslan (İstanbul), 2- Tuana Irmak (İstanbul), 3- Esma Sıla Evsan (İstanbul) ve 3- Tuğçe Bilginsoy (İstanbul)

Ümit Erkekler: 1- Furkan Kaynar (Ankara), 2- Ali Alhamidou (Gaziantep), 3- Muhammet Efe Yurtseven (Ankara) ve 3- Alparslan Küçükaltun (İstanbul)

Genç Bayanlar: 1- Menekşe Vardar (İzmir), 2- Şule Azra Akbulut (İstanbul), 3- Sinem Gül Duman (İzmir) ve 3- Hülyanur Şengül (İzmir)

Genç Erkekler: 1- Görkem Aslan (Ankara), 2- Mustafa Önder Bütüner (İstanbul), 3- Hüseyin Altundal (Trabzon) ve 3- Metehan Yavaşoğlu (Ankara)

U21 Bayanlar: 1- Keyda Nur Çolak (Trabzon), 2- Nilgün Mollaoğlu (Trabzon), 3- Cahide Nur Duman (İzmir) ve 3- Nursena Akkurt (Gaziantep)

U21 Erkekler: 1- Sabri Mert Mülhim (Gaziantep), 2- Emre Bayram (Bursa), 3- Mehmet Hamza İyik (İstanbul) ve 3- İbrahim Uğur (Bursa)."

(İHA)

Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 16:02 Kaynak: İHA

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