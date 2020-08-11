Son dakika haber: Türkiye koyun sütü üretiminde ilk sıraya yükseldi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) son verilerine göre, Türkiye'nin koyun sütü üretiminde dünya birincisi olduğunu, keçi sütü üretiminde ise 6'ncı sırada yer aldığını bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin küçükbaş hayvanlardan süt üretimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

FAO'nun son verisi niteliğindeki 2018 rakamlarının açıklandığını belirten Çelik, buna göre Türkiye'nin 1 milyon 446 bin ton koyun sütü üretimiyle dünya birincisi olduğunu, Türkiye'yi 1 milyon 180 bin tonla Çin'in ve 754 bin tonla Yunanistan'ın takip ettiğini bildirdi.

Çelik, Türkiye'nin keçi sütü üretiminde de 562 bin tonla 6'ncı sırada yer aldığını, bu sıralamada 6 milyon 99 bin tonla Hindistan'ın birinci olduğunu ifade etti.

81 ülkenin koyun sütü, 111 ülkenin keçi sütü üretimi verilerinin yer aldığı listede Türkiye'nin toplam koyun-keçi sütü üretiminde de 2 milyon 8 bin tonla Hindistan'ın ardından ikinci sırada yer aldığına dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"1 milyon tondan fazla koyun-keçi sütü üreten 7 ülke var. Hindistan yüzde 96,8'i keçi sütü olmak üzere 6,3 milyon ton koyun-keçi sütü üretimiyle ilk sırayı alırken, ülkemiz 2 milyon 8 bin tonu geçen üretimiyle ikinci sırada bulunuyor. Üçüncü sırada 1 milyon 565 bin tonla Sudan yer alıyor. Türkiye'nin koyun sütü üretimi 2019'da 1,5 milyon tonu aşarak 1 milyon 521 bin tona, keçi sütü üretimi ise 577 bin tona yükseldi. Bu durum, küçükbaş hayvancılığımızın büyüklüğünü gösteren en iyi örnektir."

"Keçi sütünü öneriyoruz"

Sütün beslenmedeki önemine işaret eden Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Süt, insan yaşamının her döneminde gerek duyulan mikro ve makro besin ögelerini içerir, bebek ve yaşlılarda kemik sağlığı açısından önemlidir. Özellikle yüzde 18,8 kuru madde, yüzde 7,5 yağ, yüzde 5,6 protein, yüzde 4,6 laktoz, yüzde 1 mineral madde içeren koyun sütü ile yüzde 13,2 kuru madde, yüzde 4,5 yağ, yüzde 3,6 protein, yüzde 4,3 laktoz, yüzde 0,8 mineral madde içeren keçi sütünü tavsiye ediyoruz. Koyun ve keçi sütü, özellikle ülkemizde, küçükbaş hayvancılığın doğal yayılma, meralara dayanması, besi hayvanı olmaması, ilaç kullanılmaması nedeniyle son derece doğal ve sağlıklı ürünlerdir."

Çelik, Türkiye'de hayvancılığın geleceğinin küçükbaş hayvancılıkta olduğunu belirterek, yakın gelecekte küçükbaş hayvancılığın ülkenin kırmızı et açığını rahatlıkla kapatabileceğini, koyun-keçi peyniri ve yoğurdu üretimiyle de çok daha fazla katma değer elde edilebileceğini bi ldirdi.