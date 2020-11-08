Son dakika haber: Türkiye "Küresel Eko Etiket Ağı"na üye oldu - Son Dakika

Son dakika haber: Türkiye "Küresel Eko Etiket Ağı"na üye oldu

08.11.2020 13:43
Son dakika haber: Türkiye

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 2018'de uygulamaya konulan Türkiye Çevre Etiketi Sistemi, Küresel Eko Etiket Ağı'na üye oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 2018'de uygulamaya konulan Türkiye Çevre Etiketi Sistemi, Küresel Eko Etiket Ağı'na üye oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Çevre Etiketi Sistemi, 2018'de yayımlanan yönetmelikle uygulanmaya başlandı.

Bakanlık tarafından gerekli kriterleri karşılayarak "çevre etiketi kullanıcısı" olma unvanını kazanan şirketlere belgeleri teslim ediliyor, etiket alan ürünleri sertifikalandırılıyor.

Uluslararası standartlarda belirlenen kriterler çerçevesinde Bakanlık seramik, tekstil ve temizlik kağıdı ürün grupları için toplam 48 kriter belirledi. Bu kriterlere uyan 11 ürün ile 2 firma çevre etiketini kullanıyor.

Sistemin yaygınlaştırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2023'e kadar en az 12 ürün/hizmet grubunda daha kriterlerin yayımlanması hedefleniyor.

Türk sanayiciler, ihracatta avantaj sahibi olacak

Eko-etiketli ürünleri/hizmetleri destekleme, geliştirme ve teşvik etme amacıyla 1994'te kurulan, kar amacı gütmeyen uluslararası bir platform olan Küresel Eko Etiket Ağı'nın 60 ülkeyi kapsayan 34 üyesi bulunuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kısa bir süre önce gerçekleştirilen Küresel Eko Etiket Ağı'nın yıllık genel toplantısına katıldı ve toplantıda Türkiye'nin üyelik başvurusu ele alındı.

Toplantı sonucunda Türkiye Çevre Etiketi Sistemi'nin üyeliği oy birliğiyle kabul edildi. Üyelikle birlikte Türk sanayiciler, çevre etiketine sahip ürünlerini uluslararası alanda tanıtabilecek ve ihracatta avantaj sahibi olacak.

Ayrıca üyelikle Türkiye'nin eko-etiket alanında küresel ölçekte söz sahibi olmasının yolu açıldı.

Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Türkiye 'Küresel Eko Etiket Ağı'na üye oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ademola Lookman, 90+8'de panenka yapıp penaltıyı kaçırınca takımını yaktı Aliyev "Babamın vasiyetini yerine getirdim" diyerek Şuşa zaferini ilan etti! Azeriler kutlama için sokaklara döküldü Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Joe Biden için ilk mesaj: Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecek Son Dakika! Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarmasıyla ilgili Türkiye'den ilk yorum: Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın Aliyev'in "Şuşa" müjdesi bölgeyi hareketlendirdi! Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti Hankendi'den kaçmak için kuyruğa giren Ermeniler böyle görüntülendi Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzların önüne attılar Korona uyarısı yapan kostümlü sanatçının aldığı cevap "Pes" dedirtti: Gözümle görmediğime inanmam Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı
ABD'de başkanlık yarışını kaybeden Trump'a damadından çağrı: Yarışı artık bırak ABD'de başkanlık yarışını kaybeden Trump'a damadından çağrı: Yarışı artık bırak         
13:43
Fenerbahçe-Konyaspor maçının ardından iki takımın oyuncuları gerginlik yaşadı Fenerbahçe-Konyaspor maçının ardından iki takımın oyuncuları gerginlik yaşadı         
13:13
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Mert Hakan sözleri: Bilseydi Galatasaray'a giderdi Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Mert Hakan sözleri: Bilseydi Galatasaray'a giderdi         
12:59
Türkiye beşik gibi! Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Türkiye beşik gibi! Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
12:39
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı         
11:49
Canlı yayındaki yorumcu, Biden'ın kazandığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı Canlı yayındaki yorumcu, Biden'ın kazandığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı         
11:10
Para meselesi yüzünden tartışığı kardeşini boğazından bıçakladı Para meselesi yüzünden tartışığı kardeşini boğazından bıçakladı         
09:54
Yeni ABD başkanı Joe Biden oldu! İşte Biden'ın koronavirüsten ırkçılığa kadar 8 kritik konuda izleyeceği politikalar Yeni ABD başkanı Joe Biden oldu! İşte Biden'ın koronavirüsten ırkçılığa kadar 8 kritik konuda izleyeceği politikalar         
06:43
Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım         
01:13
ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor         
21:14
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i         
18:14
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 13:53:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Türkiye "Küresel Eko Etiket Ağı"na üye oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei