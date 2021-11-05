Son dakika haber... Türkiye, Nijer'de yaşanan terör saldırısını kınadı - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijer'de yaşanan ve 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Nijer'de yaşanan terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "4 Kasım 2021 tarihinde Nijer'in Tillaberi bölgesindeki bir köyde meydana gelen terör saldırısında, 60'ı aşkın kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijer halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Haber: ANKARA,