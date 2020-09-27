Türkiye'nin 3 aşı projesi insan denemeleri aşamasında - Son Dakika

Türkiye'nin 3 aşı projesi insan denemeleri aşamasında

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Covid-19 ile ilgili aşı çalışmalarında hayvan denemelerinin tamamlandığını, insan denemeleri kısmına gelindiği müjdesini verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Covid-19 ile ilgili aşı çalışmalarında hayvan denemelerinin tamamlandığını, insan denemeleri kısmına gelindiği müjdesini verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, korona virüse (Covid-19) karşı 'Covidsera' isimli antiserum çalışması yapan Adıyaman Organize Sanayi Bölgesindeki Vetal Aşı Fabrikasında incelemede bulundu.

Atlardan antikor elde ederek Covid-19'a karşı Covidsera isimli antiserum çalışmasında sona gelen Vetal'i gezen ve laboratuvarları inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, firmanın alt yapısıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Fabrikadaki incelemenin ardından aşı çalışmaları ile ilgili önemli açıklamada bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin aşı çalışmalarında diğer ülkelerden geri kalır bir yanı olmadığını, 3 aşıda insan denemeleri seviyesine gelindiğini kaydetti.

"Aşıları ülkemizde üretmek istiyoruz"

Bakan Mustafa Varank, "Hem aşı geliştirme hem de ilaç geliştirme projelerimiz büyük bir kararlılıkla, bilim insanlarımızın üstün gayretleriyle devam ediyor. Aşı geliştirme çalışmalarında 2 projede hayvan denemelerini tamamladık. İnsan denemeleri kısmına geldik. Osman Erganiş hocamız burada, oda bizimle beraber. Oda inaktifvirüs aşısında, çalışmalarında son noktaya geldi. Dosyalarını Sağlık Bakanlığına teslim etmek üzere. Yani 3 aşı projemizde sona geldik diyebiliriz. Tabi ki bu aşıların geliştirilmesi yanında bunların üretimi de önemlidir. Bunları Türkiye'de üretebilmek için alt yapıya sahip bütün şirketlerimizi geziyoruz. İşte burada Vetal bizim önemli bir adayımız. Buradaki tesislerin Sağlık Bakanlığımızın sertifiye etmesinden sonra buradaki tesisler insan aşısı üretmek için de çok rahat bir şekilde kullanılabilecek. Biz Sağlık Bakanlığımız ile görüşmelerimizi yapıyoruz. Ekipler geldi bu tesisleri ziyaret etti. İnşallah buradaki sertifikasyon çalışmalarından sonra insan denemesi aşamasına gelen çalışmalarımızın burada üretimini yapıp Faz1 aşamasına geçmek istiyoruz" dedi.

"Yurt dışındaki çalışmalardan geri kalır yanımız yok"

Adıyaman'da böyle bir önemli tesisin bulunmasından gurur duyduğunu belirten Bakan Varank, "İnşallah bu tesislerle ülkemize şifa olacak aşıları kendimiz üretebileceğiz ve vatandaşlarımızın hizmetine sunabileceğiz. Tabi Türkiye'de diğer ülkelerle yapılan faaliyetlerde var. Onlar ilgili de klinik çalışmalar devam ediyor. İnşallah bütün amacımız bilim ile bu hastalıktan kurtulmak ve biz burada bilim insanlarımızın çalışmalarından son derece memnunuz. Yurt dışı ile karşılaştırdığımız da onlardan eksik kalır hiçbir tarafımız yok. Hatta birçok inovatif aşı denemelerini, ilaç denemelerini bizim insanlarımız yapıyor. İnşallah buradaki tesislerle de netice almak için son surat çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Aşı çalışmalarından çok kısa sürede Faz1 seviyesine geçileceğini aktaran Varank, "Aslında hayvan denemeleri tamamlanmış aşılarımız var. Sağlık Bakanlığına dosyalarımız teslim edildi. Sağlık Bakanımızın öncülüğünde, onlarda gerekli değerlendirmeleri hızlı bir biçimde yapıyorlar. Çok kısa bir süre içerisinde Faz1'e geçebileceğimize biz inanıyoruz. Yeter ki bu süreçler biran önce tamamlansın. Bunun gibi önemli tesislerde de en azından Faz1, Faz2 aşamalarında kullanılacak aşılar üretilebilsin. Biz kısa bir süre içerisinde insan denemelerine başlayabileceğimize inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Ortadoğu başta olmak üzere bir çok ülkeye serum ihraç eden Vetal, Adıyaman Üniversitesi ile TÜBİTAK destekli proje kapsamında antiserum çalışması yürütüyor. Vetal'in 12 tane biyogüvenlik seviyesi 2 olan ve 5 tane biyogüvenlik seviyesi 3 olan labaratuvarı bulunurken, biyogüvenlik seviyesi 4 olan laboratuvarın inşaatına başlanıldığı ve bunun Türkiye'de ilk ve tek laboratuvar olacağı öğrenildi.

Bakan Mustafa Varank'ın programına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve Vetal Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tutak eşlik etti. - ADIYAMAN

Türkiye'nin 3 aşı projesi insan denemeleri aşamasında
Türkiye'nin 3 aşı projesi insan denemeleri aşamasında
Türkiye'nin 3 aşı projesi insan denemeleri aşamasında
Türkiye'nin 3 aşı projesi insan denemeleri aşamasında

Mustafa Varank, Koronavirüs, Türkiye, Bakan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 07:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkiye'nin 3 aşı projesi insan denemeleri aşamasında - Son Dakika


Son Dakika

Psikiyatri bölümünde yatan hasta ateşe verdiği odasında hayatını kaybetti, olayda 2 kişi de yaralandı Karantina altına alınan eve misafir akını! Filyasyon ekibi kapı önünde 30 çifte yakın ayakkabı ile karşılaştı Doktor adayı genç kadın, evinde ailesi tarafından ölü bulundu Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu 3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı
Son Dakika: Ermenistan, Azerbaycan'a saldırdı: Sivillerden hayatlarını kaybedenler var Son Dakika: Ermenistan, Azerbaycan'a saldırdı: Sivillerden hayatlarını kaybedenler var         
07:09
Gasp edilip 7 metre yükseklikten atılan Muhammed, yaşadığı dehşet anlarını anlattı Gasp edilip 7 metre yükseklikten atılan Muhammed, yaşadığı dehşet anlarını anlattı         
23:58
Rusya'dan koronavirüsle ilgili umut veren açıklama: Ömür boyu bağışıklık kazanmak mümkün Rusya'dan koronavirüsle ilgili umut veren açıklama: Ömür boyu bağışıklık kazanmak mümkün         
23:07
Cübbeli Ahmet, Selefilerle ilgili merak edilen emniyet ifadesini canlı yayında anlattı Cübbeli Ahmet, Selefilerle ilgili merak edilen emniyet ifadesini canlı yayında anlattı         
21:38
Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu         
17:22
Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi         
14:10
Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı         
13:25
Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu         
13:07
Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü         
12:35
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
Çaldıkları 154 bin lira değerindeki kabloları 2 bin liraya sattılar! Hurdacıların da başını yediler Çaldıkları 154 bin lira değerindeki kabloları 2 bin liraya sattılar! Hurdacıların da başını yediler         
09:51
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Acun Ilıcalı, özel jetini satarak 99 milyon TL'ye uçak aldı Acun Ilıcalı, özel jetini satarak 99 milyon TL'ye uçak aldı         
09:07
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi         
00:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 08:35:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin 3 aşı projesi insan denemeleri aşamasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei