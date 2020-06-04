Son dakika haber! Türkiye'nin 34 şehrine uçuşlar başladı - Son Dakika

Normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran'da 5 şehirle başlayan yurtiçi tarifeli yolcu uçuşları, bugünden itibaren 34 farklı şehre gerçekleştirilmeye başladı. Uçuşlara ilişkin Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bugün itibariyle de seferlerimizin yüzde 30'unu açmış durumdayız. İstanbul, Sabiha Gökçen ve Ankara olmak üzere yaklaşık 250 sefer yapıyoruz. 25-26 binin üzerinde de yolcu taşıyacağız, doluluk oranları da yüzde 80'ler civarında oldukça iyi bir rakam" dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Nisan ayının ilk haftasında tüm iç ve dış hat seferlerine ara verilmiş, virüsün kontrol altına alınmaya başlamasıyla birlikte ise normalleşme adımları kapsamında ilk etapta 1 Haziran itibariyle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon olmak üzere 5 ilde tarifeli uçuşlar başlatılmıştı. Sınırlı sayıda başlayan tarifeli iç hat uçuşları bugün itibariyle artarak devam etti. Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları'nın 5 şehirle başlattığı uçuşlar, bugün 34'e yükseldi.

YOLCULAR, VİRÜS TEDBİRLERİNE UYGUN ŞEKİLDE TERMİNALE ALINDI

Normalleşme adımları kapsamında Anadolu'nun 34 şehrine uçuşların başlatılmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı'nda sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik başladı. Havalimanına gelen yolcular, virüs tedbirlerine uygun maskeli ve termal kameralardan geçerek terminale alındı. Terminale giren yolcuların bagajları ise virüslerden arındıran ultraviyole cihazlardan geçirilip terminale alındı. Yolcu yakınları da virüs tedbirleri kapsamında havalimanına alınmadı.

Adana'ya giden yolculardan Mehmet Cemil Şanlı, "Adana'ya gideceğim. İki aydır karantinadayım. Bileti alır almak çok sevindim. Biletimi elektronik ortamda aldım. Maskemizi ve HES Kodumuzu da aldım geldim" diye konuştu.

Türkan Aman ise, "Buradan Adana'ya oradan da Mersin'e geçeceğim. Gidememiştim çocuklarım orada. Mart'ta gitmem gerekiyordu virüsten dolayı gidemedim şimdi gidiyorum" dedi.

250 Seferle 26 Bin Yolcu Taşınacak

İstanbul Havalimanı'na gelerek incelemelerde bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede bugün gerçekleştirilecek uçuş rakamlarına ilişkin bilgi vererek"İki aydır havacılık tamamen durmuştu. Uçuşları yapmıyorduk. 1 Haziran itibariyle iç hatlarda 5 ille tabiri caizse ön demene seferleine başladık. Bugün tibariyle de seferlerimizin yüzde 30'unu açmış durumdayız. Bugün İstanbul, Sabiha Gökçen ve Ankara olmak üzere yaklaşık 250 sefer yapıyoruz. Bugün itibariyle 25-26 binin üzerinde de yolcu taşıyacağız. Doluluk oranları da yüzde 80'ler civarında oldukça iyi bir rakam" dedi.

YURT DIŞI UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yurt dışı uçuşlarının ne zaman başlayacağına ilişkin soruyu da değerlendiren Ekşi, "Türkiye'den yurt dışına yapılacak seferlerde iki tane otorite izin vermesi lazım. Birincisi, Türkiye'nin 'evet uçuşlar başlayabilir' demesi lazım. İki, bu yetmiyor, siz hangi ülkeye uçacaksanız, o ülkenin size izin vermesi gerekiyor. Dolayısıyla iki izin bir araya gelince uçuş olabiliyor. Biz, bu izinleri ne zaman olacağını biliyor muyuz? Evet, Türkiye'den yurt dışına olan izinlerin inşallah çok kısa zamanda çıkacağına inanıyoruz. İç hatlarımız açıldı. Bizim ümidimiz çok kısa sürede Türkiye'den, Türk devletinin de Sağlık Bakanlığımızın, Ulaştırma Bakanlığımızın da dış hatlara izin vereceğini bekliyoruz. Bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz. Çünkü koronavirüs mücadelesi tüm dünya ile bizde de günlük olarak izleniyor. Nereye gidiyor, buna bakılıyor. Dolayısıyla yarın yapalım, öyle kolay ve mümkün değil. Allah korusun ikinci dalga diye tabir ettiğimiz çok daha sıkıntılı bir süreci görebiliri. İzinleri bekliyoruz, bu izinlerin ne zaman çıkacağını da işin doğrusu çok bilmiyoruz. Mesela Çin, Bana geleceksen haftada bir kere gelebilirsin. Her ülkeden bir sefer yapılabilir, diyor. Dolayısıyla seferlerin açılması demek, bütün, her şeyiyle açılması anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DAN 34 ŞEHRE TARİFELİ SEFER

Normalleşme adımları kapsamında Türk Hava Yolları(THY), bugünden itibaren Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bodrum, Dalaman, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu-Giresun, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van olmak üzere İstanbul'dan Türkiye'nin 34 iline tarifeli iç hat seferi gerçekleştirilecek. Uçulan şehir sayısı ise önümüzdeki günlerde artarak devam edecek.

(Ferhat Yasak/İHA)