Son dakika haber... Türkiye'nin büyük bölümünde bugün yağmur ve kar etkili olacak - Son Dakika

Son dakika haber... Türkiye'nin büyük bölümünde bugün yağmur ve kar etkili olacak

18.01.2021 08:35
Son dakika haber... Türkiye'nin büyük bölümünde bugün yağmur ve kar etkili olacak, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Ülke genelinde bugün yağmur ve karın etkili olması beklenirken, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar öngörülüyor.

Ülke genelinde bugün yağmur ve karın etkili olması beklenirken, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke geneli bugün parçalı ve çok bulutlu olacak.

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bilecik, Kütahya, Antalya, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli çevrelerinde yer yer gök gürültülü kar sağanağı, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor. Rize ve Artvin kıyıları ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde ise yoğun kar bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı gerçekleşeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (saatte 40-90 kilometre) şeklinde esmesi bekleniyor.

Hakkari, Şırnak, Bitlis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Türkiye'nin büyük bölümünde bugün yağmur ve kar etkili olacak - Son Dakika


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