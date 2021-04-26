Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hüseyin Abdulbaki Akol ve Genel Eğitim ve Öğretim Bakanı Awut Deng Acuil ile bir araya geldi.

Büyükelçi Mutaf, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Akol ile görüşmesinde ikili ilişkiler, TİKA, Türk Kızılay ve Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) ülkedeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Eğitim ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele alanlarında görüş alışverişinde bulunan Mutaf ve Akol, iş birliği imkanlarını ele aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Akol de Güney Sudan yönetiminin Türkiye ile ilişkilere atfettiği önemi vurgulayarak, sağlanan destek ve yardımlar için teşekkür etti.

"Türkiye'yi her zaman yanımızda hissediyoruz"

Güney Sudan Genel Eğitim ve Öğretim Bakanı Awut Deng Acuil ile de görüşen Büyükelçi Mutaf, Türkiye'nin eğitim alanında Güney Sudan'a verdiği desteğin devam edeceğini dile getirdi.

Daha önce imzalanan Eğitim İşbirliği Anlaşmasının onay süreciyle ilgili hususları ele alan Mutaf ve Acuil, TMV'nin faaliyetleri ile eğitim alanında ikili ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye'yi her zaman yanlarında hissettiklerini belirten Acuil, "Türkiye, Güney Sudan'ın zor dönemlerinde büyükelçiliğini kapatmadı. Her alandaki destekleri ve Türkiye Bursları çerçevesinde şimdiye kadar Güney Sudan'a sağlanan burslar için Türkiye'ye müteşekkiriz." ifadesini kullandı.