Son dakika haber: Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Turizm Bakanı Hasan ile görüştü - Son Dakika

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Doğal Hayatı Koruma ve Turizm Bakanı Rızık Zekeriyya Hasan ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ve Güney Sudan arasında turizm ve doğal hayatı koruma alanlarındaki iş birliği olanakları değerlendirildi.

Bakan Hasan, kendilerine ilk kez böyle bir ziyaretle iş birliği önerildiğini ifade ederek, Büyükelçi Mutaf'ın ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.