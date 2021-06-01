Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı James Wani Igga ile bir araya geldi.

Büyükelçi Mutaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi işlerinden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Igga ile görüşmesinde, Türkiye-Güney Sudan ilişkilerini genel çerçevede ele aldıklarını, Türk yatırımcıların ve iş insanlarının faaliyetleri ve istihdama yönelik projelerini değerlendirdiklerini ve beklentileri ilettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Igga'nın Türkiye'nin Güney Sudan'ın tarihi bir dostu olduğunu vurguladığını belirten Mutaf, "Sayın Igga, iş insanlarımızın çalışma ve yatırımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi." ifadesini kullandı.

Görüşmeye Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Güney Sudan Temsilcisi Cafer Beşli ile Büyükelçilik Ticaret Müşaviri Uğur Uzunay da katıldı.