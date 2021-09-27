Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Savunma ve Gazi İşleri Bakanı Angelina Teny tarafından kabul edildi.
Savunma Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, Bakan Teny, ağustos ayında İstanbul'da katıldığı İDEF 2021 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı kapsamında yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdi.
Görüşmede ayrıca iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliği imkanları ele alındı.
Büyükelçi Mutaf, bu vesileyle Türkiye'nin Güney Sudan barış sürecine olan desteğini yineledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Savunma Bakanı Teny ile görüştü - Son Dakika