Son dakika haber... Türkiye'nin desteğiyle Barış Pınarı bölgesinde bir okul ve fırın daha açıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Türkiye'nin desteğiyle Barış Pınarı bölgesinde bir okul ve fırın daha açıldı

23.03.2021 17:25
Son dakika haber... Türkiye'nin desteğiyle Barış Pınarı bölgesinde bir okul ve fırın daha açıldı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn ilçesinde, Türkiye'nin desteğiyle, bir okul ve fırın daha hizmete açıldı.

Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn ilçesinde, Türkiye'nin desteğiyle, bir okul ve fırın daha hizmete açıldı.

Rasulayn ilçe merkezindeki ilkokulun bakım ve onarım çalışmaları ve fırının inşası, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) ile Pakistanlı Selam Evi Yardım Derneğinin ortak çalışmasıyla yapıldı.

İlkokul ve fırının tadilatının ardından bugün açılış gerçekleşti.

Açılış törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ceylanpınar Kaymakamı Cüneyt Caner, Selam Evi Dernek Başkanı Mevlana Abdülsettar ve Rasulayn Yerel Meclis Başkanı Meri Yusuf katıldı.

Vali Erin, kurdele kesme töreni öncesi yaptığı konuşmada, Salem El Meri ilkokulunun onarım ve bakım çalışmalarında emeği olan tüm personel ve kurumlara teşekkür etti.

Her geçen gün ilçedeki hayatın normale döndüğünü belirten Erin, çocukların daha iyi koşullarda geleceğe hazır olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bu tür yerlerin açılışıyla Türk, Pakistan ve Suriye kardeşlik bağının pekişeceğini kaydeden Erin, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu topraklarda terör örgütlerini söküp atan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu şehitlerini rahmetle anıyor, mekanlarının cennet olmasını diliyoruz. DEAŞ ve PKK tasallutunun altından 148 okul kurtarılmış durumda. Okulların çoğu tahrip edilmiş farklı amaçlarda kullanılıyordu. Artık bu terör örgütleri buradan temizlendi. Bu bölgede ve sınırlarımızın hemen dibinde PKK başta olmak üzere ve DEAŞ terör örgütü veya diğer terör öğütlerin yerleşmesine Türkiye'yi tehdit etmesine tehlike oluşturmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz."

Vali Erin ve beraberindeki heyet, kurdele keserek ders zilini çaldı.

Sınıfları gezen heyet, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Rasulayn'da eğitime elverişli hale getirilen 148 okulda 18 bin öğrenci eğitim görüyor.

3. sınıf öğrencisi Rasulaynlı Abdullah Avvad, AA muhabirine, yeni açılan okulda eğitim alabildiği için mutluluk duyduğunu ve büyüyünce insanları tedavi etmek için doktor olmayı hayal ettiğini söyledi.

İlkokulun açılışından sonra Vali Erin ve beraberindeki heyet, fırının açılışını yaptı.

Rasulayn Fırın Müdürü Ahmet İsa, fırında, iki bantla 25 bin ekmek üretimi yapıldığını ve inşaatı süren 3. bandın hizmete girmesiyle bütün Rasulayn kırsalına ekmek ulaşacağını söyledi.

Şanlıurfa'nın Ceylapınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesi, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Türkiye'nin desteğiyle Barış Pınarı bölgesinde bir okul ve fırın daha açıldı - Son Dakika


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