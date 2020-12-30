Türkiye'nin ilk koronavirüs karantina hastanesinde yeni yıl hazırlıkları - Son Dakika

Türkiye'nin ilk koronavirüs karantina hastanesinde yeni yıl hazırlıkları

30.12.2020 11:31
Türkiye'nin ilk koronavirüs karantina hastanesinde yeni yıl hazırlıkları, System.String[]

TÜRKİYE'nin ilk koronavirüs karantina hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak ek binasında görev yapan sağlık çalışanları, yeni yıla hastanede girmeye hazırlanıyor.

TÜRKİYE'nin ilk koronavirüs karantina hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak ek binasında görev yapan sağlık çalışanları, yeni yıla hastanede girmeye hazırlanıyor. Başhekimlik binasının girişinde şişirdikleri eldiven ve balonlardan yeni yıl duvarı oluşturan sağlık çalışanları, dileklerini bu balonlar üzerine yapıştırıyor.

Türkiye'de, salgın öncesi Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilenlerin 14 gün karantinada tutulduğu Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak ek binası, koronavirüsün yayılmasının ardından pandemi bölümüne dönüştürüldü. Vakaların azalmasına rağmen koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü binada doktordan hemşiresine, hasta bakıcısından yardımcı sağlık personeline kadar tüm çalışanlar yeni yıla hastanede girmeye hazırlanıyor. Başhekimlik binasının girişinde şişirdikleri eldiven ve balonlardan yeni yıl duvarı oluşturan sağlık çalışanları, dileklerini bu balonlar üzerine yapıştırıyor. Barkod kağıtlarının üzerine yazdıkları, 'Korona gitsin, izinler gelsin', 'Kızımı doyasıya kucaklamak istiyorum', 'Korona gitsin, halaylar gelsin', 'Nikahta şahit olmak istiyorum', '2021'de düğün yapmak istiyorum', 'Maskesiz yarınlara', '2021 sağlıkla, mutlulukla gel, '2020 koronavirüs ile gitmen dileğiyle', 'Artık gelsin gülen dişler' şeklindeki dileklerini yapıştırdı. Sağlıkçılar, "Yılbaşı ağacı yerine duvarı süslemeyi tercih ettik. Umuyorum koronavirüs bitecek ve biz bu savaşı kazanacağız. Yeni yıla hastanede gireceğiz ama bu savaştan galip çıkacağız. Bu nedenle işimizin başındayız" dediler.

'MESAFELİ YAKLAŞMAK DURUMUNDAYIZ'

Zekai Tahir Burak ek binasında çocuk acil uzmanı olan doktor İlknur Fidancı, bu yıl koronavirüs nedeniyle acil bölümü süsleyemediklerini belirterek, "Her yıl yeni yıl öncesi burayı süslüyorduk. Çocuklarımızla iç içe, onları öperek, severek karşılıyorduk yeni yılı. Yeni yılı çocuklarımızdan uzakta geçiriyoruz ama acilde çocuk hastalarla bu özlemi biraz olsun gideriyorduk. Ancak bu yıl onlara mesafeli yaklaşmak durumundayız. Onların sağlığı, kendi sağlığımız, kendi ailelerimiz için bunu yapmak durumunda kalıyoruz. Bizim için çok buruk geçen, çok zorlayıcı bir süreç oluyor ve yeni yıl da bu sene buruk geçecek. Ama onlara yine elimizden ne geliyorsa moral motivasyon sağlayacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Nursima ÖZONUR- Onur Can KANKAL/ ANKARA -


Türkiye'nin ilk koronavirüs karantina hastanesinde yeni yıl hazırlıkları
Türkiye'nin ilk koronavirüs karantina hastanesinde yeni yıl hazırlıkları
Türkiye'nin ilk koronavirüs karantina hastanesinde yeni yıl hazırlıkları
Türkiye'nin ilk koronavirüs karantina hastanesinde yeni yıl hazırlıkları
Türkiye'nin ilk koronavirüs karantina hastanesinde yeni yıl hazırlıkları
Türkiye'nin ilk koronavirüs karantina hastanesinde yeni yıl hazırlıkları
Türkiye'nin ilk koronavirüs karantina hastanesinde yeni yıl hazırlıkları
Türkiye'nin ilk koronavirüs karantina hastanesinde yeni yıl hazırlıkları
Türkiye'nin ilk koronavirüs karantina hastanesinde yeni yıl hazırlıkları
Türkiye'nin ilk koronavirüs karantina hastanesinde yeni yıl hazırlıkları

Koronavirüs, Yeni Yıl, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk koronavirüs karantina hastanesinde yeni yıl hazırlıkları - Son Dakika


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