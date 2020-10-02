Son dakika haber | Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temeli Kayseri'de atıldı (2) - Son Dakika

Son dakika haber | Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temeli Kayseri'de atıldı (2)

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Küresel güç Türkiye' vizyonunda hava, kara, deniz unsurlarından silah ve mühimmatlarına, radar ve elektronik harp unsurlarından siber güvenliğe, motor sistemlerinden uzay çalışmalarına kadar savunma sanayinin her alanında yerli ve milliği...

Son dakika haber | Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temeli Kayseri'de atıldı (2), System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Küresel güç Türkiye' vizyonunda hava, kara, deniz unsurlarından silah ve mühimmatlarına, radar ve elektronik harp unsurlarından siber güvenliğe, motor sistemlerinden uzay çalışmalarına kadar savunma sanayinin her alanında yerli ve milliği esas alan çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

ASPİLSAN Enerji tarafından kurulacak Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törenle atıldı.

Demir, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak tesisin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Kayseri'nin savunma sanayisi sektörü için çok önemli olduğunu söyledi.

Savunma sanayisinde tasarımdan üretime tüm aşamalarda söz sahibi olma hedeflerine adım adım yaklaştıklarını dile getiren Demir, "Gerek geçmişte yaşadığımız tecrübeler gerekse mevcutta ülkemizin ve bölge coğrafyasının dışarıda ve içeride yaşadığı tehdit ve güvenlik sorunları dikkate alındığında, ülkemizin istiklal ve istikbali için etkili savunma varlığını her geçen gün yerli ve milli sistemleriyle güçlendirerek devam ettirmesinin önemini hepimiz çok iyi biliyoruz." diye konuştu.

Savunma sanayisinde son yıllarda çok büyük bir atılım yaptıklarını vurgulayan Demir, "18 yıl önce 66 olan proje sayısı bugün 700'e yaklaştı. Sadece son 5 yılda 350 yeni proje başladı. Proje bütçemiz 5,5 milyar dolardan 60 milyar dolara çıktı. Sektör cirosu 1 milyar dolardan 11 milyar dolara yükseldi. İhracatımız 250 milyon dolardan 3 milyar doları geçti. Firma sayısı 56'dan yaklaşık 1500'ü buldu. Dünyanın ilk 100 firması içinde 4 yıl önce 2 firma varken, bugün bu sayı 7'ye çıktı." dedi.

Bütün bunların ekosistemin uyumu, kuvvetleriyle iş birliği ve doğrudan sahadan aldıkları geri bildirimler sonucu oluştuğunu belirten Demir, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer güvenlik birimlerinin çok büyük oranda yerli ve milli silah sistemlerini kullandıklarını dile getirdi.

Demir, ülke savunma sanayisine duyulan bu güvenin kendilerini gururlandırdığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak, geldiğimiz noktanın yetmediğini ve yetmeyeceğini biliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çizilen 'savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye' hedefinde daha hızlı yürümemiz ve hatta koşmamız gerektiğinin bilincindeyiz. 'Küresel güç Türkiye' vizyonunda hava, kara, deniz unsurlarından silah ve mühimmatlarına, radar ve elektronik harp unsurlarından siber güvenliğe, motor sistemlerinden uzay çalışmalarına kadar savunma sanayinin her alanında yerli ve milliliği esas alan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Burada asıl önemli olan alt bileşenler, kritik ve stratejik teknolojilerde de tam bağımsızlıktır. Gerek Ar-Ge yatırımlarımız ve gerek bu alanda her geçen zaman artan insan kaynağımızla emin adımlarla ilerliyoruz. 18 yıl önce neredeyse yok düzeyde olan Ar-Ge harcamamız bugün yılda 1,5 milyar doları geçti. Ayrıca, savunma sanayinin birçok alanında sadece askeri değil, sivil alanda kullanıma yönelik de birçok proje geliştirdik. Bugün temelini atacağımız bu tesis de bu anlamda önemli bir ihtiyaca cevap verecektir."

Demir, geleceğin petrolü olarak değerlendirilen lityumu, depolanabilir enerji alanında kullanmanın önemli olduğunu anlattı.

-"Dışa bağımlılık azalacak"

Depolanabilir enerji alanında, lityum iyon pil üretimi tesisi ile birlikte, ilk olarak yurt dışına bağımlılığın azalacağın vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Dünya pil ve batarya üretim teknolojileri ve tiplerindeki yeniliklerin çeşitli platformlarda takibi yapılarak ülkemiz endüstrisine kazandırılması ve yerli üretimin en kısa sürede hayata geçirilerek dışa bağımlılığın en aza indirilmesi noktasında sektör olarak bunu sürdürmek zorundayız. Bu yıl içerisinde Kayseri'de temeli atılan bu fabrika ile ilk lityum iyon pil üretimini de sağlamış olacağız. Ayrıca savunma sanayi sektörümüzün yerlileştirilmesine yönelik hazırlanan yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve de katma değeri yüksek olan bu yatırım, pil teknolojisi ve üretimi konusunda öncelikle teknoloji transferi ile pil tasarımı, reçetesi ve üretim metodolojisine yönelik ülkemize teknoloji transferini ve Ar-Ge personelinin yetiştirilerek ülke içerisinde kendi pil teknolojimizi oluşturmayı sağlayacaktır. Bu tesis ülkemizde sadece mobilite sektörü değil, enerji sektörünün tamamının desteklenmesi ve mevcut durumda veya gelecekte enerji alanında ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçların karşılanabilmesini mümkün kılacak, ülkemizdeki çalışmaların yurt dışındaki gelişmelerin taklit edilmesi şeklinde değil, ülke şartlarına özgü yöntemler ile yapılmasını ve arz güvenliğini sağlayacak, bu alanda dışa bağımlılığı azaltacaktır."

Türkiye'nin önde gelen enerji firmalarından ASPİLSAN'ın gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarıyla Türk savunma sanayisi firmalarının ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceklerini belirten Demir, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının karşılanması başta olmak üzere elektrikli araç bataryaları, uçak aküsü ile sivil havacılık, batarya ihtiyacı bulunan elektrikli ev aletleri, UPS sistemleri, telekomünikasyon sistemleri, robotik sistemler gibi sivil sektör ve Türkiye açısından kritik önem arz eden enerji depolama sistemleri de bu yatırımın önemli kazanım hedefleri arasında bulunmaktadır." diye konuştu.

Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis, Taner Yıldız, MHP Kayseri milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve davetliler katıldı.

(Bitti)

Kayseri, Türkiye, Silah, Uzay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 14:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temeli Kayseri'de atıldı (2) - Son Dakika


Son Dakika

Korona bulaşmasından korktuğu için tedavi olmayı reddeden yaşlı adam, evinde ölü bulundu AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti
Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1442 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1442 yeni vaka tespit edildi         
19:54
İngiliz devi Tottenham, gözünü Merih Demiral'a dikti İngiliz devi Tottenham, gözünü Merih Demiral'a dikti         
19:23
Rusya'da evine polis baskını yapılan gazeteci kendini ateşe verdi Rusya'da evine polis baskını yapılan gazeteci kendini ateşe verdi         
18:42
Metro inşaatında çalışan işçi feci şekilde can verdi Metro inşaatında çalışan işçi feci şekilde can verdi         
17:44
Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak         
17:01
Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
16:17
Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu         
15:55
Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor         
15:13
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı         
13:39
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Ormanda genç kıza işkence yapan sanıklara ceza yağdı Ormanda genç kıza işkence yapan sanıklara ceza yağdı         
09:27
Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 20:30:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temeli Kayseri'de atıldı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei