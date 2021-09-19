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Son dakika haberi | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışında konuştu - Son Dakika

Son dakika haberi | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışında konuştu

19.09.2021 16:24

Son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışında konuştu Türkiye'nin ilk Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla Çanakkale'de gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışında konuştu

ÇANAKKALE - Türkiye'nin ilk Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla Çanakkale'de gerçekleştirildi.

Çanakkale kent merkezi, Barbaros Mahallesi Plaj Cad. Deniz sokakta yapılan törene; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkanvekili Süleyman Canpolat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi yakınları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Kuran-ı Kerim Tilaveti okunmasıyla devam etti. Daha sonra kürsüye gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Türkiye'nin ilk Şehit Yakınları ve Gazievi'nin yapımında emekleri geçenlere teşekkür etti.

"Ecdadımızın emanetine sahip çıkmayı onur meselesi olarak görüyoruz"

Vali Aktaş'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Dışarda ve içerde düşmana göğsünü siper eden, hainlerin karşısında dimdik saf tutan kahraman gazilerimize de sizlerin huzurunda en derin şükranlarımı bir kez daha arz ediyorum. Vatanımızın bekası ve selameti adına milletimizce her durum ve şartta ortaya konulan bu sağlam duruş ve şuur, şüphesiz bizim en büyük gücümüzdür. Bu şuur, biliyoruz ki Anadolu topraklarında 1071'den başlayarak Malazgirt, Çanakkale, İstiklal Mücadelesi ruhuyla mayalanmış, 15 Temmuz destanıyla kendisini bütün azametiyle bir kez daha göstermiştir. Bunun için Çanakkale deyince yaşadığımız heyecan, büyük bir anlam taşıyor. Çanakkale'yi geçilmez kılan ruh, Alparslan'ın, Fatih'in, Mustafa Kemal'in, Seyid Onbaşıların ruhudur. Onlardan bizlere sirayet ederek en son 15 Temmuz'da milletimizin şahsında ete kemiğe bürünmüş olan ruhtur. Bu milli ruhla ecdadımızın emanetine sahip çıkmayı kendimiz için bir onur ve vefa meselesi olarak görüyoruz" dedi.

"Ülkemizin ilk Şehit Yakınları ve Gazievi yapıldı"

2018 yılının Şubat ayında temelleri atılan hizmet binasının 80 yatak kapasiteli olduğunu belirten Bakan Yanık, "Ülkemizde bir ilk olan Şehit Yakınları ve Gazievi'mizin yapımıyla, 81 ildeki şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları misafir edilerek, onların buluşmaları ve sosyal aktiviteleri için bir ortam sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca; iletişim imkanları ve dayanışmaları güçlendirilerek manevi ve sosyal açıdan gelişmelerine yardımcı olunacaktır. Evimiz, 80 yatak kapasitesiyle bu ihtiyacın giderilmesine önemli katkıda bulunacak niteliktedir. Bununla beraber, yapılan yatırımların ve kaynaklarımızın en verimli şekilde değerlendirilmesi için de gereken çabayı mutlaka göstermek durumundayız. Var olan kapasitemizi bütünleşik bir sosyal hizmet anlayışıyla ve yöntemiyle çok daha verimli düzeyde kullanmaya özen gösteriyoruz. Nitekim, geçtiğimiz süreçte hizmet binamız pandemi sebebiyle açılamamasına rağmen, Bakanlığımız kuruluşlarında kalan vatandaşlarımızın kullanımına imkan verilmiş, sosyal izolasyonu sağlamada yeni, modern ve konforlu bir alternatif olmuştur. Bundan sonra ise, özellikle talebin az olduğu dönemlerde, Bakanlığımıza bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerimizden faydalanan engelli bireylerin ve refakatçilerinin geçici konaklamaları için kullanılmasına imkan verilecektir" diye konuştu.

"Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ek ünite olarak da hizmet verecek"

Şehit Yakınları ve Gazievi'nin Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne bağlı ek ünite olarak da hizmet sağlanacağını kaydeden Yanık, "Bizler, Hükümetimiz ve Bakanlığımız adına sosyal refahı ve huzuru sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. 83 milyonluk Türkiye ailesinin birlik ve esenlik içinde yaşamasını sağlayacak adımları kararlılıkla atmak bizim şiarımızdır. Kahraman şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına olan saygı ve bağlılığımızın en önemli nişanesi daha çok çalışmak, daha çok hizmet etmek olacaktır. Bu duygu ve temennilerle, hizmet binamızın güzel işlere ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 19 Eylül Gaziler Gününü kutlamak üzere buluştuğumuz bu açılış vesilesiyle tüm gazilerimizin ve gazi milletimizin Gaziler Günü'nü tekrar tebrik ediyor, bütün şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik unvanının verilişinin 100. yıl dönümünün ise bu açılışa ayrı bir anlam kattığını söylememe herhalde gerek yok. Yaşayanlara minnet ve saygıyla şehitlerimizin aziz hatıralarını bir kez daha minnetle yad ederek, bu evimizin Çanakkale'ye ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından dualar eşliğinde açılışı gerçekleştirilen Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılış kurdelesi kesildi. Bakan Yanık ve beraberindekiler, hizmete açılan binayı inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Son dakika haberi | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışında konuştu
Son dakika haberi | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışında konuştu
Son dakika haberi | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışında konuştu
Son dakika haberi | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışında konuştu
Son dakika haberi | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışında konuştu
Son dakika haberi | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışında konuştu
Son dakika haberi | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışında konuştu
Son dakika haberi | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışında konuştu
Son dakika haberi | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışında konuştu
Son dakika haberi | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışında konuştu
Son dakika haberi | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışında konuştu
Son dakika haberi | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışında konuştu
Son dakika haberi | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışında konuştu
Son dakika haberi | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışında konuştu
Son dakika haberi | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışında konuştu

Derya Yanık, Çanakkale, Türkiye, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışında konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışında konuştu - Son Dakika
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