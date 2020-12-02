Son dakika haber | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Son dakika haber | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

02.12.2020 23:13
Son dakika haber | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 624 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 624 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 183 bin 624 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 690 oldu. Son 24 saatte 193 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 821 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 414 bin 141'e çıktı. Toplam test sayısı 18 milyon 956 bin 228'e ulaştı. Hasta sayısı 513 bin 656, vefat sayısı 14 bin 129, ağır hasta sayısı 5 bin 502, aktif hasta sayısı 85 bin 386 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 40,1, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6 bin 690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız. " ifadelerini kullandı.

Hafta içi ilk sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Kovid-19 ile mücadelede alınan yeni tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı. Yeni önlemler doğrultusunda dün saat 21.00'de başlayan hafta içi ilk sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00'te sona erdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, Meclis Tören Salonu'nda 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın ikinci Başkanlık Divanı toplantısı yapıldı. Toplantıda Meclis'teki Kovid-19 önlemleri ele alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi sınavların kapsamında bir değişikliğin söz konusu olmadığını, öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu tutulacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hayat boyu öğrenme kurslarında uzaktan eğitim uygulamalarını pilot kurumlarda başlattı.

Yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin genelgelerle ilgili sorular yanıtlandı

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin alınan yeni kısıtlama ve tedbirlere yönelik genelgeler konusunda sıkça sorulan soruları cevapladı.

"Tatlıcılar/pastaneler sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde nasıl faaliyet göstereceklerdir?" sorusuna da şu şekilde yanıt verildi:

"Lokanta ve restoran tarzı işyerleri hafta sonları 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis şeklinde, hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizmet verebilmektedirler. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde tatlıcılar (sadece tatlı satışı yapılan yerler) ve pastaneler de lokanta ve restoranlara dair genelge hükümlerine tabidirler."

Otel veya konaklama tesislerinde rezervasyonu bulunan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların seyahatlerinin nasıl olacağına yönelik sorusu ise şu şekilde yanıtlandı:

"Otel rezervasyonu bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 24 Haziran 2020 tarih ve 10134 sayılı genelgemiz kapsamında 'ALO 199 Vefa Sosyal Destek Hattı' üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden 'Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi' almak kaydıyla konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde özel ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edebileceklerdir. Otel rezervasyonu bulunan 20 yaş altı gençlerimiz ve çocuklarımız ise yanlarında veli/vasisinin bulunması şartıyla konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde rezervasyonu olduğunu belgelemek/ibraz etmek kaydıyla herhangi bir izin almaksızın özel ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edebileceklerdir."

Marmara Üniversitesinde yapılan açıklamaya göre, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Tuğba Tunalı Akbay, Prof. Dr. Göksel Şener ve Doç. Dr. Betül Okuyan, keçi sütü içerisinde Kovid-19'a karşı etkili protein buldu.

İstiklal Caddesi'ne girişler sınırlandırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kovid-19'a yakalandı.

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 2 futbolcu ile teknik heyetten 2 kişinin yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca İstiklal Caddesi'ne girişler sınırlandırıldı. Buna göre, caddenin Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanına kadar olan kısmında aynı anda 7 bin kişinin bulunabileceği ve yoğunluğun artması durumunda girişlerin geçici olarak durdurulacağı bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğünce koronavirüs salgınını kontrol altında tutmak amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması kararı kapsamında otobüs ve raylı sistemlerin hareket saatlerinin yeniden düzenlediğini bildirdi. Buna göre, Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı saatler kapsamında hafta içi 21.00-24.00 saatlerinde Özel Halk Otobüsleri (ÖHO), Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ile Metro ve ANKARAY hizmet vermeyecek.

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Otel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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