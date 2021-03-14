Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 852 oldu.

Son 24 saatte 15 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 701 bin 76'ya yükseldi.

Test sayısı 35 milyon 126 bin 3'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 879 bin 390, vefat sayısı 29 bin 489, ağır hasta sayısı 1392 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

14 Mart Tıp Bayramı Töreni salgın nedeniyle çevrim içi yapıldı

14 Mart Tıp Bayramı Töreni, "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edilen bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene gönderdiği video mesajında, 14 Mart Tıp Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Sağlık çalışanlarımıza emekleri, gayretleri, fedakarlıkları için ülkem ve milletim adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında vefat edenler başta olmak üzere, dar-ı bekaya uğurladığımız tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

İnsanlığın son bir asrın en ciddi sağlık felaketlerinden birini yaşadığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar dünya genelinde 2 milyon 650 bin kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgını küresel bir tehdit olmayı sürdürüyor. Salgın, bize 'Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' sözündeki hikmeti bir kez daha göstermiştir. Bu süreç aynı zamanda sağlığa ve sağlık altyapısına yapılan yatırımın ne kadar önemli, ne kadar gerekli olduğunu gözler önüne sermiştir. Hamdolsun ülkemizde insanların ambulans dahi bulamadığı, hastane kapılarından geri çevrildiği, yaşlı bakım evlerinde ilgisizlikten öldüğü vahim görüntülerin hiçbirine meydan vermedik. Bu süreçte sizlerin yükünü hafifletmek amacıyla aralarında yüksek kapasiteli şehir hastanelerinin de olduğu 25 sağlık tesisi ile 11 ek hizmet binasını hizmete açtık. En riskli gruplardan başladığımız aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız. Hiç şüphesiz bu başarıda en büyük pay, gece gündüz demeden insanımızı sağlığına kavuşturmak için koşturan sağlık çalışanlarımıza aittir. Devletimiz ve milletimiz gibi şifa bulmasına vesile olduğunuz insanlar da sizlerin bu fedakarlığını asla unutmayacaktır. Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son bir yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız."

"Üstlendikleri fedakarlığın en müşahhas örneklerini bu dönemde gösterdiler"

Törende konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da salgının etkilediği kesimlerin en başında sağlık çalışanları geldiğine dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm insanlardan korunma talep edilirken onlar, ön safa atılarak mücadele verdi. Kimi acil serviste, kimi yoğun bakım ünitesinde, kimi hastalara teşhis koymak için, kimi ilaç ve aşı geliştirmek için laboratuvarlarında, kimi sahada hastalığı sınırlamak uğruna nefes almaksızın bir çalışma temposuna girdiler. Eğitimlerinden başlayarak meslek hayatları boyunca üstlendikleri fedakarlığın en müşahhas örneklerini bu dönemde gösterdiler.

Biliyorum yapacak çok işimiz, gidilecek çok yolumuz var. İhtiyacımız olan azimli, kararlı, donanımlı, hakkaniyeti gözeten, yetkin kadrolardır. İnsana değer veren, insan sevgisini mesleğinin şiarı edinmiş güçlü ve nitelikli sağlık ordusudur. Geleceğimiz buna bağlıdır. Ülke olarak bu hasletlere sahip bir sağlık ordumuz var. Bu nedenle geleceğimizden de eminiz."

Salgın sürecinde özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları için mektup kampanyası

Toplumsal konularda farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan Lütfen Platformu tarafından Kovid-19 sürecinde büyük özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları için "Destan Yazanlara Mektup Yazalım" sloganıyla dijital mektup kampanyası düzenledi.

14 Mart Tıp Bayramı'nda başlayan ve nisan ayına kadar sürecek kampanya kapsamında dileyen herkes "dijitalmektup.lutfenplatformu.org" üzerinden sağlık çalışanlarına duygu ve düşüncelerini iletebilecek. Dijital mektuplar, Türkiye genelindeki tüm sağlık çalışanlarına ulaştırılacak.

Kampanyanın ilk mektubunu yazan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarih boyunca gerektiğinde canları pahasına milletin yardımına koşan sağlık teşkilatının, koronavirüs salgınına karşı yürütülen zorlu mücadelede de yine en ön safta yer aldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Haftalarca evine gidemeyen, çocuklarına, sevdiklerine sarılamayan sağlık çalışanlarımız, vatandaşlarımızı bir an önce sağlığına kavuşturmak için gecelerini gündüzlerine kattılar. Türkiye'nin tüm dünyada örnek gösterilen koronavirüs mücadelesinde sizin bu fedakarlığınızın ve gayretinizin çok önemli payı bulunuyor. Bu süreçte sizlerin yükünü hafifletmek, çalışma şartlarınızı kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını gidermek için tüm imkanları seferber ettik. Sağlık altyapımıza son 18 yılda yaptığımız devasa yatırımlara ilaveten, sadece salgın döneminde toplam 16 bin yatak kapasiteli 25 yeni sağlık tesisi ile 11 ek hizmet binasını devreye aldık. Şimdiye kadar 30 bine yakın canımızı bizden koparan koronavirüsle mücadelemizin henüz bitmediğini biliyoruz. Salgın tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar elbirliği içinde çalışmayı sürdürmemiz gerekiyor. Bir taraftan 'yeni normal' sürecinin adımlarını atarken, diğer taraftan da sağlık sistemimizi ayakta tutacak çalışmalar yürütüyoruz. Her fırsatta vatandaşlarıma kendilerinden maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak sizlere yardımcı olmalarını beklediğimi ifade ediyorum."

Öte yandan kampanyaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yazdıkları mektuplarla destek verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Kovid-19 mücadelesinde hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin ailelerine mektup gönderdi.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla videolu mesaj yayımlayan Kılıçdaroğlu mesajında, Kovid-19 sürecinde çok sayıda sağlık şehidi bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İnsan hayatını kurtarırken kendi hayatlarını verdiler, bir hayat kurtarmak için yeri geldiğinde hayatlarını feda eden kişiler. Onlara minnet duyuyoruz. 83 milyon, sağlık çalışanlarına borçluyuz.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla anı pulları bastırdık ve her bir sağlık şehidimizin ailesine duygularımızı anlatan birer mektup gönderiyoruz. Onlar bizim gönlümüzde, 83 milyonun gönlünde yer ettiler. Hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kovid-19'la mücadelesi dünyaya örnek oldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bakım kuruluşlarında hayata geçirdiği tedbirleri "Türkiye, huzurevlerindeki sağlık çalışanlarına gerekli tedbirleri aldırarak yaşlılarını Kovid-19'dan korudu" başlıklı çalışmada örnek gösterdi.

Yurt genelinde Kovid-19 denetimleri

Kocaeli'de 364, Gaziantep'te 342 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi.

Eskişehir'de ise 17 otelde yapılan denetimlerde, kayıtsız olarak bulundukları ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları belirlenen 98 kişiye 308 bin 700 lira ceza uygulandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, nişan eğlencesi yapan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye, sosyal medyada paylaşılan görüntülerden kimlikleri belirlenerek para cezası kesildi.