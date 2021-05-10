Son dakika haber | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Son dakika haber | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

10.05.2021 23:57
Son dakika haber | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 10 Mayıs saat 23.31 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 14 milyon 652 bin 745, ikinci doz aşı 10 milyon 497 bin 649 oldu, böylece toplam doz miktarı 25 milyon 150 bin 394'e yükseldi.

Birinci ve ikinci doz aşılamaların toplam sayısı İstanbul'da 4 milyon 139 bin 415, Ankara'da 2 milyon 30 bin 621, İzmir'de ise 1 milyon 715 bin 905 doz olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1734 oldu.

Son 24 saatte 26 bin 953 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 743 bin 871'e yükseldi.

Test sayısı 49 milyon 604 bin 4'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 44 bin 936, vefat sayısı 43 bin 311, ağır hasta sayısı 2 bin 983 oldu.

Son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 1-7 Mayıs'ta il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.

İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak, Erzurum 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller arasında yer aldı. Bu kapsamda, 100 bin kişideki vaka sayısı Kastamonu'da 340,08, Tekirdağ'da 318,48, Zonguldak'ta 309,37, Erzurum'da 303,58 oldu.

Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller olarak sıralandı. Vaka sayısı her 100 bin kişide Şırnak'ta 36,08, Adana'da 61,41, Mardin'de 62,36, Şanlıurfa'da 66,89, Van'da 71,95 olarak kayıtlara geçti.

İçişleri Bakanlığı, 3-10 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 79 bin 186 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını bildirdi.

Süper Lig ekibi Gaziantep'te 2'si futbolcu 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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