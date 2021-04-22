Son dakika haber! Türkiye'nin Lusaka Büyükelçisi İstem Cırcıroğlu, Zambiya Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sundu - Son Dakika

Türkiye'nin Lusaka Büyükelçisi İstem Cırcıroğlu, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Chagwa Lungu'ya güven mektubunu sundu.

Büyükelçi Cırcıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki kabul töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın samimi selamlarını ve Cumhurbaşkanı Lungu ve Zambiya halkı için en iyi dileklerini ilettiğini belirtti.

Cırcıroğlu, törende, görevi boyunca Türkiye'nin Zambiya'daki mevcudiyetini güçlendirmek ve ilişkileri her alanda geliştirmek için çalışacağını da aktardığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Lungu ise Türkiye'nin Zambiya'da 10 yıl önce Büyükelçilik açmış olmasından memnuniyet duyduklarını ve ilişkilerin üst düzey ziyaretlerle pekiştiğini kaydetti. Lungu, ticaret, ulaştırma, altyapı, turizm, sağlık, tarım, enerji, çevre, eğitim ve tüm alanlarda ilişkilerin daha da geliştirilmesini arzu ettiklerini belirtti.

İstem Cırcıroğlu kimdir?

1967 Bursa doğumlu olan Cırcıroğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1990 yılında Dışişleri Bakanlığında göreve başlayan Cırcıroğlu, merkezde ve ayrıca Selanik Başkonsolosluğu, Tiran, Roma, Viyana ve Varşova büyükelçiliklerinde çeşitli görevlerde bulundu. Cırcıroğlu, son olarak Ankara'da Diplomatik Arşiv Başkanlığını yürüttü.