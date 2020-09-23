Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, her zaman kardeş Kazak halkının yanında olduklarını belirterek, "Salgınla mücadele kapsamında şayet yeni ihtiyaç hasıl olursa, imkanlarımız çerçevesinde her zaman yardım etmeye hazırız." dedi.

Büyükelçi Ekici, Kazakistan'ın Almatı kentinde yaptığı ziyareti kapsamında burada faaliyet gösteren Türk iş adamlarıyla bir otelin konferans salonunda bir araya geldi, onların sorularını yanıtladı.

Büyükelçi Ekici'ye Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı eşlik etti.

Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş camiasını her zaman desteklediklerini ve onların yanında olduklarını belirterek, "Biz Büyükelçilik ve Başkonsolosluk olarak iş insanlarımızın beklentilerini, tecrübelerini, eğer varsa sorunlarını dinlemek için her zaman hazırız. Onların yanında olmaya devam edeceğiz. Almatı'da iş camiamızın faal olması bizi gururlandırıyor." dedi.

Kazakistan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kazakistan'a yapılan insani yardımları değerlendiren Ekici, Türkiye'nin kardeş ülke Kazakistan'ın her zaman yanında olduğunun altını çizdi.

Ekici, her zaman "kardeş Kazak" halkının yanında olduklarını vurgulayarak, "Salgınla mücadele kapsamında şayet yeni ihtiyaç hasıl olursa, imkanlarımız çerçevesinde her zaman yardım etmeye hazırız. Hem Kazakistan, hem Türkiye, hem de dünya olarak pandemiden en az zararla çıkacacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in iki ülke arasında ticaretin önce 5 milyar dolara, sonra da 10 milyar dolara arttırılması hedefinin takipçisi olduğuna dikkati çeken Ekici, salgın öncesi üç aylık periyotta karşılıklı ticaretin arttığını söyledi.

Ekici, salgının ekonomiyi yavaşlattığına işaret ederek, "(Karşılıklı ticaretin artırılması) Bu hedef her iki ülke için halen geçerlidir. Pandemi biraz etkilemiş olabilir, ama gerileme varsa en kısa zamanda telafi etmeye çalışacağız. Pandemi sonrasında da ticari ilişkilerimiz ilerleyecektir diye tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.