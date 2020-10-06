Son dakika haber! "Türkiye'nin Oscar"ı Kovid-19'un gölgesinde devam ediyor - Son Dakika

Bu yıl 57.'si düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen ve " Türkiye'nin Oscar'ı" olarak nitelendirilen festivalde, her etkinlik, salgın tedbirleri gözetilerek gerçekleştiriliyor.

Festivalde, yarışma filmleri AKM sinema salonlarında değil, açık alanlarda sınırlı sayıda izleyiciyle buluşturuluyor.

Sosyal mesafeli oturma düzenindeki gösterim alanında ateş ölçümü yapılırken, etkinlik boyunca maske takmak zorunlu tutuluyor.

Yarışma filmleri beğeni kazanıyor

Festivalin ilk iki gününde "Ulusal Uzun Metraj" kategorisinde gösterilen dört film izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Festivalde ilk olarak Atalay Taşdiken imzalı "Kar Kırmızı" filmi gösterildi. Başrollerini Mehmet Usta ile Özge Gürel'in paylaştığı ve izleyicilerin ayakta alkışladığı filmde genç bir adam olan Yusuf'un işlemediği bir suçtan hapse girdikten dokuz yıl sonra evine döndüğünde karısı ve çocuğunu araması anlatılıyor.

Yarışma kategorisinde gösterilen, Reis Çelik'in yönettiği, geleneksel müziğin ustası olma hayalini kuran küçük bir çocuğun hikayesini konu edinen filminde başrollerini Şilan Düzdaban, Mehmet Usta ve Dilan Aksüt'ün paylaştığı "Ölü Ekmeği" filmi de izleyicilerden tam not aldı.

Nesimi Yetik'in yönettiği "Dirlik Düzen" ile Barış Gördağ'ın yönetmenliğini yaptığı "Koku" filmlerinde izleyicilerle buluşan diğer filmler oldu.

Festival sürecince "Ulusal Uzun Metraj" kategorisinde 8 film daha izleyiciyle buluşacak.