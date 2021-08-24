Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Mustafa Pulat, Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buheybih ile sağlık alanında iş birliği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyi ele aldı.

Yemen'de hükümete bağlı SABA ajansının haberine göre, Büyükelçi Pulat, Sağlık Bakanı Buheybih ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, sağlık alanında iş birliği ve Kovid-19 ile mücadele ele alınırken Buheybih, Türkiye'nin özellikle tıbbi alanda Yemen'e verdiği desteği takdir etti.

Buheybih, özellikle salgının üçüncü dalgası gölgesinde hükümetin salgınla mücadele çabalarını anlattı.

Büyükelçi Pulat da Türkiye'nin Yemen'deki Sağlık Bakanlığına yaptığı yardımların devam edeceğini kaydetti.

Yemen'deki iç savaş

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.