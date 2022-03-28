Son dakika haber | Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail'de 2 polisin öldürüldüğü saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Son dakika haber | Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail'de 2 polisin öldürüldüğü saldırıyı kınadı

28.03.2022 16:57
Son dakika haber | Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail'de 2 polisin öldürüldüğü saldırıyı kınadı

Son dakika haberleri... Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail'in Hadera kentinde dün 2 polisin ölümüne neden olan silahlı saldırıyı kınadığını duyurdu.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail'in Hadera kentinde dün 2 polisin ölümüne neden olan silahlı saldırıyı kınadığını duyurdu.

Elçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail'in Hadera şehrinde dün (27 Mart) akşam gerçekleştirilen ve DEAŞ terör örgütü tarafından üstlenildiği bildirilen saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün akşam ülkenin batısındaki Hadera şehrinde 2 saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı.

İsrail polisi, saldırganların, ülkenin kuzeyindeki bir Arap beldesi sakini İsrail vatandaşı olduklarını ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları bulunduğunu duyurmuştu.

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Tel Aviv, Türkiye, İsrail, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail'de 2 polisin öldürüldüğü saldırıyı kınadı - Son Dakika


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