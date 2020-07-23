Son dakika haber: Türkiye'nin zirvesindeki Balık Gölü doğal yapısı korunarak turizme kazandırılacak - Son Dakika

Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü olan, kuşların uğrak yerlerinden Ağrı'daki Balık Gölü'nün turizmi kazandırılması amacıyla çevresinde, kuş gözlem kuleleri, bungalov evler, restoranlar, kamelyalar yapılacak, gölde tekne turu düzenlenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansından (SERKA) yapılan yazılı açıklamada, SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Ağrı'nın Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir'in Balık Gölü çevresinde teknik inceleme yaptığı belirtildi.

Gölün turizme kazandırılması amacıyla çalışmalara başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gölün doğal yapısı korunarak turizme kazandırılması hedefleniyor. Bu kapsamda göl çevresinde kuş gözlem kuleleri, bungalov tarzı evler, yeme içme alanları, kamelyalar, gölde tekne turu ve ağaçlandırma yapılması amaçlanıyor. 2 bin 241 rakımla Türkiye'nin en yüksek göllerinden biri olan Balık Gölü'nün yüzeyi kışın buz tutuyor. Proje kapsamında, gölün turizme kazandırılması için dört mevsim ulaşımın sağlanması için de çalışmalar yapılacak. Turistik amaçlı çalışmalarla, göl çevresindeki köylerin ürettiği yöresel gıda ve ürünlerin de turizme kazandırılması hedefleniyor."

Açıklamada, yerli ve yabancı turistlerin yaz aylarında Balık Gölü'nde kamp kurduğuna vurgu yapılarak, SERKA'nın yapacağı bu çalışmalarla gölün dört mevsim turistik destinasyon haline geleceği vurgulandı.

Gölün, çevredeki ilçe ve yerleşim yerleri için önemli bir içme suyu kaynağı olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çevresindeki dağlardan akan dereler ve pınarlar ile beslenen gölün, en derin yeri 37 metredir. Gölde kırmızı benekli alabalık da yetişiyor. Önemli bir lav seti gölü olan Balık Gölü, aynı zamanda Türkiye'nin önemli kuş gözlem alanlarından biri olma özelliğine sahip. Gölün ortasındaki küçük ada, özellikle kadife ördeklere ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle önemli kuş gözlem alanı statüsüne sahip olan Balık Gölü, aynı zamanda kartal, şahin, keklik, yabani tavşan, tilki, kurt, yaban ördeği, martı, bıldırcın ve çulluk gibi türler için de önemli bir doğal yaşam alanıdır."