Türkiye Özel Okullar Birliği (TÖZOK ) Başkanı Nurullah Dal, yaşamını yitirdi.

İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi gören Dal, 54 yaşında hayatını kaybetti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir süredir Kovid-19 tedavisi görmekte olan TÖZOK Başkanı Nurullah Dal'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Eğitim camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.