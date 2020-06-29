Son dakika haber: Türkiye Sigorta Birliği Genel Kurulu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, "SEDDK'nin sektörün büyümesi ve gelişmesi için gerekli tüm yolları açan bir kurum hüviyeti kazanmasını hedefliyoruz. Bunun yolu da hiç şüphesiz öngörülebilirliği artırmaktan geçiyor. Kamu yararını gözeterek ortak amaçlar ve hedefler doğrultusunda ortak adımlar atarak sektörümüzün gelişmesine güç ve ivme katacağız." dedi.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), dijital platformda, seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenledi.

SEDDK Başkanı Gürsoy, toplantıda yaptığı konuşmada, koronavirüs pandemisi boyunca sigorta sektörünün ifa ettiği fonksiyonların insan hayatı ve ülke ekonomisi için önemli bir yere sahip olduğunun çok daha iyi hissedildiğini söyledi.

Pandemi boyunca sigortacılık sektörünün üzerine düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirdiğini belirten Gürsoy, "Çok önemli bir sınavdan sektör olarak başarıyla geçtiğimizi düşünüyorum. Yüksek sorumluluk bilinciyle kötü günde ülkemizin yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna büyük bir başarıyla gösterdiniz. Bu konuda tüm paydaşlarımıza hususen teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sigortacılık ve özel emeklilikteki fon birikiminin potansiyel seviyeye yükselmesinin, Türkiye'nin tasarruf ve yatırım dengesinin iyileştirilmesine yol açacağını vurgulayan Gürsoy, "Fonların potansiyelimiz seviyesine ulaşmasıyla yatırımların daha uzun vadeli fonlar ile fonlanmasına, kalkınmanın finansmanına çok önemli faydalar sağlayacağı, bugün ülke gündeminde her zamankinden daha güçlü olarak yer alıyor. Bu konudaki hedeflerimizi daha da netleştirerek sektörümüzün dünyadaki yerini, bununla birlikte sektörümüzün milli gelir ve finansal sektör içindeki payını olması gereken yere, hak ettiği yere getirmek için her zamankinden daha fazla çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

"Uluslararası entegrasyonu yüksek bir sektör hepimizin hedefi"

Türker Gürsoy, sigorta sektörünü güçlendirirken hükümet ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan büyük destek gördüklerini ifade etti.

Regülasyonun yönetmelikler ve kanunlar dışında önemli, farklı enstrümanları olduğuna inandığını dile getiren Gürsoy, şöyle devam etti:

"Bunların başında etkili iletişim geliyor. Karşılıklı olarak iletişimimizi çok sağlam temellere oturtmamız gerekiyor. SEDDK'nin sektörün büyümesi ve gelişmesi için gerekli tüm yolları açan bir kurum hüviyeti kazanmasını hedefliyoruz. Bunun yolu da hiç şüphesiz öngörülebilirliği artırmaktan geçiyor. Kamu yararını gözeterek ortak amaçlar ve hedefler doğrultusunda ortak adımlar atarak sektörümüzün gelişmesine güç ve ivme katacağız.

SEDDK ile bundan böyle daha şeffaf, daha öngörülebilir bir regülasyon sürecini birlikte geliştireceğiz. Uluslararası entegrasyonu yüksek, finansal ve kurumsal yeterliliği sağlam, istikrarlı, sürdürülebilir bir büyümeye sahip sektör hepimizin en temel hedefi. Yerli ve yabancı tüm paydaşlarımızla ortak akıl çerçevesinde sektörümüzün geleceğini bu istikamette birlikte şekillendireceğiz."

"Önümüzdeki dönemi bireysel emeklilik dönemi olarak görüyoruz"

TSB Başkanı Atilla Benli de 2019 rakamlarına değinirken, sektörde 40 hayat dışı, 17 emeklilik, 6 hayat ve 3 reasürans şirketinin faaliyet gösterdiğini, 66 üyeyle yapıcı ve yoğun bir rekabetin yaşandığı bir sektör yapısında olduklarını söyledi.

Sektörün 2019 sonu itibarıyla 237 milyar aktif büyüklüğe ve 69 milyar TL prim üretimine ulaştığını belirten Benli, şunları kaydetti:

"12 Haziran 2020 itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılım Sistemi'nde toplam katılımcı sayımız 12 milyonu aşarken, toplam fon büyüklüğümüz yaklaşık 146 milyar TL'ye ulaştı. Bu tutar İşsizlik Fonu'nda biriken tutarı da aşmış durumda. Önümüzdeki dönemi özellikle bireysel emeklilik dönemi olarak görüyoruz. Bireysel emeklilikte yeni dönem ile birlikte çok daha yüksek fon tutarına ulaşılacak ve ülke ekonomisine çok daha güçlü bir şekilde katkı sunulacaktır."

"Hayat dışı sigorta üretimi 58 milyar TL'ye yükseldi"

Atilla Benli, sigortanın, firmaların girişimci yönünü destekleyen en önemli sektörlerden biri olduğunu vurgulayarak, sigorta sektörünün gelişmediği ülkelerde girişimci ruhun hayata geçemeyeceğini söyledi.

Firmaların, risklerle dolu bu dünyada yatırımlarının güvence altında olduğunu bilmek istediğini ifade eden Benli, "Türkiye'de sigorta sektörümüz, milli gelirin yaklaşık 34 katı düzeyinde, 127 trilyon TL değerinde ülke ekonomisine güvence sunmaktadır. Bu sunulan güvencelerin içinde 3. havaalanı, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri gibi Türkiye ekonomisi açısından çok önemli projeler de yer almaktadır. Sektörümüz, önümüzdeki dönemde de ülkemiz için kritik önemi bulunan altyapı projelerini desteklemeye devam edecektir." diye konuştu.

Sektörün 2011-2019 döneminde ortalama büyüme hızının yüzde 19 seviyesinde olduğunu aktaran Benli, sektörün enflasyonun üzerinde büyüme gerçekleştirdiğini, geçen yıl yüzde 27 büyüme ortaya koyduğunu anlattı.

Benli, şunları kaydetti:

"Geçen yıl hayat dışı sigorta üretimi yüzde 21 artarak 58 milyar TL'ye, hayat grubu sigorta dallarında prim üretimi ise yüzde 64 artarak 11 milyar TL'ye yükseldi. Özellikle ekonomide yeniden dengelenme sürecinin 2019'un 2. yarısında hissedilmesiyle birlikte artan kredi talebi, hayat branşında prim artışını çok olumlu etkiledi.

Sektör olarak ödediğimiz tazminata bakacak olursak, 2019 yılında hayat dışı branşlarda 36 milyar TL, hayat branşında ise 4 milyar TL olmak üzere 40 milyar TL tutarında bir tazminat ödemesi gerçekleştirdik."

Genel Kurul, fiziki olarak oy verme işlemiyle devam edecek.