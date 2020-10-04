Dışişleri Bakanlığı: "Sudan Geçiş Hükümeti ile silahlı gruplar arasında imzalanan anlaşmadan... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "Sudan Geçiş Hükümeti ile silahlı gruplar arasında imzalanan anlaşmadan...
Dışişleri Bakanlığı, Sudan Geçiş Hükümeti ile muhalif silahlı gruplar arasında imzalanan anlaşmadan memnuniyet duyulduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, Sudan Geçiş Hükümeti ile muhalif silahlı gruplar arasında imzalanan anlaşmadan memnuniyet duyulduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanlığından Sudan Geçiş Hükümeti ile muhalif silahlı gruplar arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin yapılan açıklamada, "Sudan Geçiş Hükümeti ile muhalif silahlı gruplar arasında Juba'da evvelce parafe edilen anlaşmanın taraflarca dün imzalanmasından memnuniyet duyuyoruz. Anlaşmanın Sudan'ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması bakımından önemli bir adım teşkil ettiğine inanıyoruz. Türkiye, dost ve kardeş Sudan'da huzur ve istikrarın tesisi yönündeki tüm çabaları desteklemeye devam edecektir" denildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 14:43 - Kaynak: İHA
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