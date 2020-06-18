Son dakika haber! Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'in en büyük ortağı oluyor - Son Dakika

Son dakika haber! Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'in en büyük ortağı oluyor

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Varlık Fonu (TVF), Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin (BİST: TCELL, NYSE: TKC) yüzde 26,2 oranında hissedarı oluyor.

Son dakika haber! Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'in en büyük ortağı oluyor, System.String[]

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin (BİST: TCELL, NYSE: TKC) yüzde 26,2 oranında hissedarı oluyor. Telia Company, LetterOne, Çukurova Holding, Ziraat Bankası ve ilgili taraflar ile imzalanan sözleşmeler ile TVF, Turkcell'in en büyük hissedarı olacak.

TVF'nin hem özel sektörde faaliyet gösteren hem de yurt dışı borsalarda işlem gören bir şirkete yaptığı ilk yatırım olan bu satın alma, fonun, Türkiye'nin rekabetçi şirketlerini destekleme stratejisinin bir parçası. TVF, kuruluş vizyonu doğrultusunda, küresel dijital dönüşümde öncü bir şirketin en büyük destekçisi olurken, LetterOne da hisselerini neredeyse ikiye katlayarak Turkcell'in geleceğine duyduğu güveni ortaya koydu.

Hissedarlar arasında uzun zamandır süregelen ve firmanın piyasa değeri ile performansına olumsuz yönde etki eden anlaşmazlıkların çözülmesini sağlayan satın almayla birlikte Turkcell'in ortaklık ve yönetim kurulu yapısı sadeleşerek daha istikrarlı ve şeffaf hale gelecek. Tüm paydaşlar için yeni bir dönemi başlatan satın almanın ardından yeni ortaklık yapısı şöyle olacak:

"TVF, toplam yüzde 26,2 içerisindeki yüzde 15'lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell Yönetim Kurulu'ndaki 9 üyeden 5'ini belirleyebilecek ve şirketin yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedarı olacak.

Telia, Turkcell'deki yüzde 24,02'lik dolaylı hisselerinin tamamını 530 milyon dolar karşılığında satarak Turkcell'den çıkış yapacak.

LetterOne, şirketteki payını toplamda yüzde 24,8'e çıkararak en büyük azınlık hissedar haline gelecek.

Turkcell Holding ortak girişimi sona erecek. Çukurova Holding ise dolaylı hisselerini satarak Turkcell'den çıkış yapacak.

Yönetim kurulundaki 4 üye TVF imtiyazı olmaksızın seçebilecek ve bu sayede azınlık hissedarlar daha fazla güç kazanacak.

Turkcell'in mevcut temettü politikası sürdürülecek.

Turkcell, hem Borsa İstanbul hem de New York borsasında işlem gören tek Türk şirketi olmaya devam edecek."

TVF Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez, günümüzde giderek artan bağlanabilirlik ve teknoloji talepleriyle birlikte Turkcell'in pandemi sonrası dönemde daha da büyümesinin beklendiğine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Türkiye Varlık Fonu olarak birincil görevimiz, Türkiye'nin stratejik şirketlerine yatırım yapmak. Türkiye'nin lider dijital operatörü Turkcell'in bu potansiyelini en etkin şekilde ortaya koyması için bu yatırımı yapıyoruz. Yeni dönemde Turkcell'in performans odaklı yapısının ve kurumsal yönetişiminin daha da güçlü hale gelmesi için TVF olarak tüm desteğimizi sunacağız. Ülkemizin geleceği adına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Turkcell Ana Sözleşmesi'nde yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'da onaylanması ve ilgili düzenleyici kuruluşlardan gerekli izinlerin alınmasının ardından sürecin 2020 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. - İSTANBUL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 01:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'in en büyük ortağı oluyor - Son Dakika Ekonomi

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