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Son dakika haber | Türkiye ve Azerbaycan'dan dağcılar Hocalı şehitleri için Haça Dağı'na tırmandı - Son Dakika

Son dakika haber | Türkiye ve Azerbaycan'dan dağcılar Hocalı şehitleri için Haça Dağı'na tırmandı

22.02.2022 10:17
Son dakika haber | Türkiye ve Azerbaycan'dan dağcılar Hocalı şehitleri için Haça Dağı'na tırmandı

Son dakika haberine göre Azerbaycan'ın Hocalı kentinde 26 Şubat 1992'de şehit edilen 613 kişiyi anmak amacıyla Nahçıvan'daki Haça Dağı'nın zirvesine tırmanış düzenlendi.

Azerbaycan'ın Hocalı kentinde 26 Şubat 1992'de şehit edilen 613 kişiyi anmak amacıyla Nahçıvan'daki Haça Dağı'nın zirvesine tırmanış düzenlendi.

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu, Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Azerbaycan Dil Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneğince düzenlenen programda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden Iğdır'a gelen 24 dağcı, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne geçti. Grup, burada Azerbaycan'dan gelen 7 dağcıyla buluştu.

Bölgenin tırmanılması en zor dağlarından Haça Dağı'nın zirvesine çıkan dağcılar, burada anma töreni düzenledi.

Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, Türkiye ve Azerbaycan milli marşları okundu. Törende, "Hocalı şehitlerini rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz" yazılı pankart ile Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açıldı.

Etkinlik lideri İskender Doğan, AA muhabirine, ilkini 6 yıl önce düzenledikleri bu tırmanışı geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirten Doğan, "Bu tırmanıştaki amacımız Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını paylaşmaktır, zirve yapan tüm arkadaşları kutluyorum." dedi.

Azerbaycanlı sporculardan Babek Orabanlı, etkinliği Hocalı Katliamı'nın 30. yılı kapsamında düzenlediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Hocalı, Ermenilerin bizlere karşı yaptığı en vahşi ve en büyük facialardan biri, bu acıyı halen yaşıyoruz. Bu faciayı başka etkinliklerle de anıyoruz. Bu manada Nahçıvan'da her zaman yanımızda olan Türk kardeşlerimizle Haça Dağı'nda etkinlik yapıyoruz. Kardeşlerimiz her zaman bu tırmanışı yapıyordu, biz ilk kez katılıyoruz. Bundan sonra dostlarımızla bu tür etkinliklerde birlikte olmayı düşünüyoruz. Her zaman bir olalım, her zaman büyük olalım."

"Erdoğan ve Aliyev'e, bu tatlı zaferi hediye ettikleri için teşekkür ediyorum"

Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Kars Şube Başkanı Alpay Korkmaz da etkinliğe birçok şehir ile farklı spor kulüplerinden dağcıların katıldığını belirterek, "Bu etkinliği her yıl hüzünle yapıyorduk ama bu yıl sevinçle yapıyoruz. Çünkü Karabağ Zaferi'ni yaşıyoruz. Buradan ülkemizdeki tüm dağcılara sesleniyorum, bu etkinliğe mutlaka katılsınlar." diye konuştu.

Tüm şehitlere rahmet dileyen Kormaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e bu tatlı zaferi bize hediye ettikleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 7 saatlik tırmanışla zirveye varan ekip, inişe geçilmesinden 4 saat sonra Haça Dağı'nın eteğindeki Gal köyünde programı sonlandırdı.

Son dakika haber | Türkiye ve Azerbaycan'dan dağcılar Hocalı şehitleri için Haça Dağı'na tırmandı
Son dakika haber | Türkiye ve Azerbaycan'dan dağcılar Hocalı şehitleri için Haça Dağı'na tırmandı
Son dakika haber | Türkiye ve Azerbaycan'dan dağcılar Hocalı şehitleri için Haça Dağı'na tırmandı
Son dakika haber | Türkiye ve Azerbaycan'dan dağcılar Hocalı şehitleri için Haça Dağı'na tırmandı

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Son dakika haber | Türkiye ve Azerbaycan'dan dağcılar Hocalı şehitleri için Haça Dağı'na tırmandı Son dakika haber | Türkiye ve Azerbaycan'dan dağcılar Hocalı şehitleri için Haça Dağı'na tırmandı TİKA'dan Azerbaycan'da turizm eğitimine destek'Turizm Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar Eğitimi programı' başladı TİKA'dan Azerbaycan'da turizm eğitimine destek"Turizm Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar Eğitimi programı" başladı

Toros Dağları, Azerbaycan, Nahçıvan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Türkiye ve Azerbaycan'dan dağcılar Hocalı şehitleri için Haça Dağı'na tırmandı - Son Dakika


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