Son dakika haber | TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika

Son dakika haber | TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

Son dakika habere göre ----------------------------------------------------------14/07 10: 00 Tarım ürünleri üretici fiyatları14/07 10: 00 Konut satış istatistikleri14/07 10: 00 Açık iş idari kayıtları 14/07 10: 00 Kayıtlı işsiz istatistikleri16/07 11: 00 Bütçe dengesi20/07 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku23/07.

TÜRKİYE

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14/07     10: 00     Tarım ürünleri üretici fiyatları

14/07     10: 00     Konut satış istatistikleri

14/07     10: 00     Açık iş idari kayıtları

14/07     10: 00     Kayıtlı işsiz istatistikleri

16/07     11: 00     Bütçe dengesi

20/07     17: 30     Merkezi yönetim borç stoku

23/07     10: 00     Tüketici güven endeksi

23/07     14: 00 TCMB politika faizi

27/07     10: 00     Kapasite kullanım oranı

27/07     10: 00     Reel kesim güven endeksi

29/07     10: 00     Dış ticaret dengesi

29/07     11: 00     Giriş çıkış yapanlar

30/07     10: 00     Ekonomik güven endeksi

31/07     10: 00     Turizm gelirleri

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DÜNYA      TSİ

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14/07     09: 00 Almanya TÜFE

14/07     09: 00 İngiltere sanayi üretimi

14/07     12: 00     Almanya ZEW eğilim endeksi

14/07     12: 00     Euro bölgesi sanayi üretimi

14/07     15: 30     ABD TÜFE

14/07     15: 30     ABD çekirdek TÜFE

15/07     09: 00     İngiltere TÜFE

15/07     15: 30     ABD New York Fed imalat endeksi

15/07     16: 15     ABD sanayi üretimi

15/07     16: 15     ABD kapasite kullanımı

16/07     14: 45     ECB politika faizi

16/07     14: 45     ECB mevduat faizi

16/07     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları

16/07     15: 30     ABD Philadelphia Fed endeksi

16/07     15: 30     ABD perakende satışlar

16/07     15: 30     ABD çekirdek perakende satışlar

17/07     12: 00     Euro bölgesi TÜFE

17/07     15: 30     ABD yeni konut inşaatları

17/07     15: 30     ABD inşaat ruhsatları

17/07     17: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi

22/07     17: 00     ABD ikinci el konut satışları

23/07     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları

23/07     16: 00 Güney Afrika politika faizi

24/07     09: 00     İngiltere perakende satışlar

24/07     10: 30     Almanya imalat PMI

24/07     10: 30     Almanya hizmetler PMI

24/07     11: 00     Euro bölgesi imalat PMI

24/07     11: 00     Euro bölgesi hizmetler PMI

24/07     16: 45     ABD Markit imalat PMI

24/07     17: 00     ABD yeni konut satışları

27/07     11: 00     Almanya Ifo endeksi

27/07     15: 30     ABD dayanıklı mal siparişleri

28/07     17: 00     ABD tüketici güven endeksi

29/07     17: 00     ABD bekleyen konut satışları

29/07     21: 00     Fed politika faizi

30/07     09: 00     Almanya GSYH, öncü

30/07     10: 55     Almanya işsizlik

30/07     12: 00     Euro bölgesi işsizlik

30/07     15: 00     Almanya TÜFE, öncü

30/07     15: 30     ABD GSYH, öncü

30/07     15: 30     ABD çekirdek GSYH

30/07     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları

31/07     09: 00     Almanya perakende satışlar

31/07     12: 00     Euro bölgesi TÜFE, öncü

31/07     13: 30 Rusya politika faizi

31/07     15: 30     ABD kişisel harcamalar

31/07     15: 30     ABD kişisel gelirler

31/07     15: 30     ABD çekirdek PCE

31/07     16: 45     ABD Chicago PMI

31/07     17: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi


Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 08:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi
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