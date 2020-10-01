TÜRKİYE
-----------------------------------------------------------01/10 10: 00 İmalat PMI01/10 12: 00 İTO perakende fiyatlar02/10 10: 00 Devlet hesapları02/10 10: 00 Kurumsal sektör hesapları05/10 10: 00 TÜFE & ÜFE06/10 14: 30 Reel efektif döviz kuru07/10 10: 00 Finansal yatırım araçlarının getirileri07/10 17: 30 Hazine nakit dengesi08/10 10: 00 Dış ticaret beklenti anketi09/10 10: 00 Kümes hayvancılığı üretimi09/10 10: 00 Süt ve süt ürünleri üretimi09/10 10: 00 Dış ticaret endeksleri09/10 10: 30 Trafik istatistik bülteni09/10 11: 00 Konaklama istatistikleri (Yerel)09/10 11: 00 Konaklama istatistikleri (Turizm)09/10 11: 00 Tesis istatistikleri12/10 10: 00 Ödemeler dengesi12/10 10: 00 İşsizlik13/10 10: 00 Sanayi üretimi13/10 10: 00 Perakende satış endeksleri13/10 10: 00 Ciro endeksleri15/10 11: 00 Bütçe dengesi16/10 14: 30 TCMB beklenti anketi20/10 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku22/10 10: 00 Tüketici güven endeksi22/10 10: 00 TCMB politika faizi26/10 10: 00 Kapasite kullanım oranı26/10 10: 00 Reel kesim güven endeksi28/10 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/10 10: 00 Turizm gelirleri30/10 10: 00 Dış ticaret dengesi30/10 11: 00 Giriş çıkış yapanlar ----------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ-----------------------------------------------------------01/10 10: 55 Almanya imalat PMI01/10 11: 00 Euro bölgesi imalat PMI01/10 12: 00 Euro bölgesi işsizlik01/10 15: 30 ABD kişisel gelirler01/10 15: 30 ABD kişisel harcamalar01/10 15: 30 ABD çekirdek PCE01/10 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları01/10 16: 45 ABD Markit imalat PMI01/10 17: 00 ABD ISM imalat endeksi02/10 15: 30 ABD tarım dışı istihdam02/10 15: 30 ABD işsizlik02/10 15: 30 ABD ortalama saatlik ücretler02/10 17: 00 ABD fabrika siparişleri02/10 17: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi05/10 10: 55 Almanya hizmetler PMI05/10 11: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI05/10 12: 00 Euro bölgesi perakende satışlar05/10 16: 45 ABD Markit hizmetler PMI05/10 17: 00 ABD ISM hizmetler endeksi06/10 09: 00 Almanya sanayi siparişleri06/10 15: 30 ABD dış ticaret dengesi07/10 09: 00 Almanya sanayi üretimi08/10 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları09/10 09: 00 İngiltere sanayi üretimi13/10 09: 00 Almanya TÜFE13/10 12: 00 Almanya ZEW eğilim endeksi13/10 15: 30 ABD TÜFE13/10 15: 30 ABD çekirdek TÜFE14/10 12: 00 Euro bölgesi sanayi üretimi14/10 15: 30 ABD ÜFE14/10 15: 30 ABD çekirdek ÜFE15/10 15: 30 ABD New York Fed imalat endeksi15/10 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları15/10 15: 30 ABD Philadelphia Fed endeks16/10 12: 00 Euro bölgesi TÜFE16/10 15: 30 ABD perakende satışlar16/10 15: 30 ABD çekirkdek perakende satışlar16/10 16: 15 ABD sanayi üretimi16/10 16: 15 ABD kapasite kullanımı16/10 17: 00 ABD Michigan tüketici güven endeksi20/10 15: 30 ABD yeni konut inşaatları20/10 15: 30 ABD inşaat ruhsatları21/10 09: 00 İngiltere TÜFE22/10 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları22/10 17: 00 ABD ikinci el konut satışları23/10 09: 00 İngiltere perakende satışlar23/10 10: 30 Almanya imalat PMI23/10 10: 30 Almanya hizmetler PMI23/10 11: 00 Euro bölgesi imalat PMI23/10 11: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI23/10 16: 45 ABD Markit imalat PMI23/10 16: 45 ABD Markit hizmetler PMI26/10 11: 00 Almanya Ifo endeksi26/10 16: 00 ABD yeni konut satışları27/10 14: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri27/10 16: 00 ABD tüketici güven endeksi29/10 10: 55 Almanya işssizlik29/10 15: 30 ABD GSYH29/10 15: 30 ABD çekirdek GSYH29/10 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları29/10 15: 45 ECB politika faizi29/10 15: 45 ECB mevduat faizi29/10 16: 00 Almanya TÜFE29/10 17: 00 ABD bekleyen konut satışları30/10 10: 00 Almanya GSYH30/10 10: 00 Almanya perakende satışlar30/10 13: 00 Euro bölgesi TÜFE30/10 13: 00 Euro bölgesi GSYH30/10 13: 00 Euro bölgesi işsizlik30/10 15: 30 ABD kişisel gelirler30/10 15: 30 ABD kişisel harcamalar30/10 15: 30 ABD çekirdek PCE30/10 16: 45 ABD Chicago PMI
30/10 17: 00 ABD Michigan tüketici güven endeksi
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 08:59 - Kaynak: DHA
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