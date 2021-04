Türkiye ve Hollanda tekstil sektöründe sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm konularında kapsamlı bir iş birliği modeli ile döngüsel ekonomiye hazırlanıyor.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nden (İTHİB) yapılan açıklamaya göre, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart Van Bolhuis ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri iki ülke arasında özellikle geri dönüşüm tekstil ürünlerinin ekonomiye yeniden kazandırılabilmesi adına iş birliği imkanlarını değerlendirmek üzere İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ile bir araya geldi.

Daha fazla üretim, ihracat ve istihdam odaklı çalışmalarına devam eden Türk tekstil sektörü, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm konularında küresel iş birlikteliklerine hazırlanıyor. Yıllık yaklaşık 10 milyar dolar değerinde gerçekleşen Türkiye'nin tekstil ihracatının yaklaşık yarısı Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleşiyor. AB ülkeleri başta olmak üzere dünya genelinde çevreci politikaların güçlenerek önem kazandığı bu dönemde, kullanılmış tekstil ürünlerinin geri dönüştürülerek yeniden kullanımı ve ekonomiye yeniden değer kazandırılması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Türkiye ve Hollanda'nın geri dönüşüm politikalarının oluşturulması ve uygulanmasına yönelik ortak çalışmalar, daha temiz bir çevrenin gelecek kuşaklara aktarılması noktasında önemli bir rol oynayacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, şunlar kaydetti:

"Yıllık yaklaşık 10 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştiren sektörümüz, dünyanın en büyük 5'inci ihracatçısı konumunda. Güçlü ihracat performansımızla başarı çıtamızı her dönem bir adım öteye taşımamızın yanında en önemli önceliklerimizden bir tanesini tekstil sektöründe sıfır atık uygulamaları oluşturuyor. Kullanılmış tekstil ürünlerinin geri dönüştürülerek yeniden kullanıma kazandırılması, çevreye daha duyarlı bir ekosistem için bizlere önemli imkanlar sunuyor. Lojistik avantajımız, güçlü üretim alt yapımız ve AB normlarına üst düzey entegrasyonumuz, geri dönüştürülerek üretilen tekstil ürünlerinde Türkiye'yi bu alanda dünya lideri yapabilecek kapasiteye sahip. Ancak ham madde temininde bazı iyileştirmelere ihtiyaç duyuyoruz."

"Türk tekstil sektörü Avrupa'nın en önemli tedarikçisi"

Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart Van Bolhuis ise Türkiye ve Hollanda arasındaki ticarette tekstil sektörünün önemine vurgu yaparak, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye ile tekstil sektöründe daha döngüsel bir üretime geçiş için İTHİB'in kararlılığını destekliyor ve takdir ediyoruz. Hollanda, bu döngüsel ekonomide Avrupa'da önde gelen ülkelerden. Hollanda hükümeti 2050'ye kadar tamamen döngüsel bir ekonomiye ulaşma hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. 2030'da fosil yakıtların tüketiminde yüzde 50'lik bir azalmaya geçilmesini hedefliyoruz. JETCO-Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komisyonu 2020 Toplantısı'nda her iki ülke ticaret bakanları bu konuya değindiler. Her iki bakan da Türkiye ile Hollanda arasında sürdürülebilir ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla ilgili alanlarda iş birliği ve bilgi transferinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Bu bağlamda, her iki bakan, döngüsel tekstil alanındaki iş birlikleri ile ilgili kullanılmış giysiler ve diğer ürünler için yasal çerçevelerde düzenleme yapma taahhütlerini ifade ettiler."