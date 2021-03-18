Son dakika haber! Türkiye'ye kaçak girmek isteyen 5 kişiden 1'i, PKK'lı çıktı - Son Dakika

Son dakika haber! Türkiye'ye kaçak girmek isteyen 5 kişiden 1'i, PKK'lı çıktı
18.03.2021 12:54
Son dakika gündem haberi... MARDİN'in Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 kişiden H.M.H.'nin, terör örgütü PKK üyesi olduğu ortaya çıktı.
MARDİN'in Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 kişiden H.M.H.'nin, terör örgütü PKK üyesi olduğu ortaya çıktı.
Mardin'de sınır hattında yapılan devriyede, Suriye sınırındaki 5 kişi, ülkeye kaçak girmeye çalışırken yakalanarak, jandarma ekiplerine teslim edildi. Jandarma İstihbarat Sınır Timi ve Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince sorguya alınan 5 kişiden H.M.H.'nin, terör örgütü PKK üyesi olduğu ortaya çıktı. H.M.H. ile ilgili yapılan incelemede, 2015'te Suriye'deki Batra kampında silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, örgüt içinde faaliyetlerde bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan terörist H.M.H.'nin, jandarmadaki sorgusu devam ederken, diğer 4 kişi de İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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