Son dakika haber! Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'deki kardeşlerimiz için her yapılan zulümde İsrail'in karşısında dimdik... - Son Dakika

Son dakika haber! Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'deki kardeşlerimiz için her yapılan zulümde İsrail'in karşısında dimdik...

10.05.2021 14:46
Son dakika haber! Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir:

Son dakika haberine göre Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir, Avrupa ülkelerinin; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistinlilere gösterdiği hassasiyetin binde birini göstermesi gerektiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'deki kardeşlerimiz için her yapılan zulümde İsrail'in...

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir, Avrupa ülkelerinin; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistinlilere gösterdiği hassasiyetin binde birini göstermesi gerektiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'deki kardeşlerimiz için her yapılan zulümde İsrail'in karşısında dimdik durmuştur" ifadelerini kullandı.

İsrail güçlerinin, teravih namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermi ile saldırılarında çok sayıda insan yaralanmıştı. Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yapılan saldırı üzerine açıklamalarda bulundu.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Mescid-i Aksa'yı bugüne kadar ibadete kapattığını hatırlatan Özdemir, "İsrail, hala Müslümanların kutsal mekanını baskı altına alarak yine teröre zemin hazırlamaya devam etmektedir. Mescid-i Aksa tüm Müslümanların kutsal mekanıdır. Bu yer Filistin topraklarında Kudüs'ün bir parçasıdır. Müslümanların ilk kıblesidir. 200'e yakın esere ev sahipliği etmektedir. Burayı Yahudiler kutsal kabul etmektedir" açıklamasını yaptı.

Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mescid-i Aksa konusunda gösterdiği hassasiyetin ve girişimlerin ülke çapında desteklenmesi gerektiğini belirtti.

"Bu alçaklıktan vazgeçin"

Özdemir, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da Müslümanlara Ramazan ayında yapılan zulmü nefrete kınadıklarını aktardı. Özdemir, İsrail'e, "Bu alçaklıktan vazgeçin. Ayrıca Müslüman kardeşlerimizin orada ibadet etmelerine izin verin" diye seslendi.

"Eğer zalim ısrarla zulme devam ediyorsa bilin ki sonu yakındır"

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir, İsrail'in Filistin'e yaptığı zulüm ile ilgili Hz. Ali'nin "Eğer zalim ısrarla zulme devam ediyorsa bilin ki sonu yakındır. Eğer mazlum da ısrarla direniyorsa bilin ki zafer yakındır" sözüne atıf yaptı.

"'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır'"

Bütün Müslüman aleminin dikkatini Mescid-i Aksa'da olan bu zulme çekmek istediklerini ifade eden Özdemir, "Ayrıca bütün dünyaya seslenmek istiyorum. İnsanlık dersi veren, ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa, her fırsatta Türkiye'yi eleştirmeye çalışan Avrupa ülkelerine seslenmek istiyorum. Peygamber Efendimizin Hadis-Şerif'ini hatırlatıyorum; 'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır'" açıklamasını yaptı.

"Cumhurbaşkanı, Filistin'deki kardeşlerimiz için her yapılan zulümde İsrail'in karşısında dimdik durmuştur"

Avrupa ülkelerine "Cumhurbaşkanı Filistin'deki kardeşlerimize gösterdiği hassasiyetin binde birini sizin de göstermenizi istiyorum" diye seslenen Özdemir, "Cumhurbaşkanı, Filistin'deki kardeşlerimiz için her yapılan zulümde İsrail'in karşısında dimdik durmuştur. Bunu bütün Arap alemi de biliyor, Müslüman alemi de biliyor" ifadelerine yer verdi.

"İsrail'i nefretle kınıyorum"

Dünyaya insanlık dersi vermeye çalışan Avrupa ülkelerine seslenen Özdemir, "Mescid-i Aksa'ya lütfen eğilin. Bugün Mescid-i Aksa'da yapılan zulüm Müslümanlığın en acı zulümlerinden biridir. Kerbela'da İmam-ı Hüseyin'e Yezid'in ordusu tarafından yapılan zulmün aynısıdır. Mescid-i Aksa, Müslüman alemi için çok önemlidir. Oradaki kardeşlerimize de biber gazıyla coplarla darp edilmeleri, bizlerin içini acıttı. İsrail'i nefretle kınıyorum" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Son dakika haber! Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'deki kardeşlerimiz için her yapılan zulümde İsrail'in karşısında dimdik...

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'deki kardeşlerimiz için her yapılan zulümde İsrail'in karşısında dimdik... - Son Dakika


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