TÜRKMEN BAKAN AYDIN MARUF: PKK, SINIRDAKİ BÖLGELERDE KALKINMAYI ENGELLİYOR - Son Dakika

açıklamalarda bulundu. Terör örgütü DEAŞ'ın Musul ve Kerkük bölgesinde tehdit unsuru oluşturduğu zamanlarda Türkiye'nin, bölgedeki tüm etnik ve dini gruplara sahip çıktığını aktaran Maruf, terör örgütü PKK'nın şu an bölgedeki kalkınmayı engellediğine dikkat çekerek, "Son zamanlarda özellikle Türkiye ile Irak sınırı, Kürt Bölgesel Yönetimi sınırı ve İran sınırı bölgesinde bulunan bu gruplar, özellikle de terör örgütü PKK, oradaki kalkınmayı engellemiştir" dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi kabinesinin tek Türkmen üyesi olan Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, Irak'taki Türkmenlerin durumu, Türkiye'nin bölgedeki önemi, terör örgütlerinin bölgede oluşturduğu tehditlere ve Türkiye ile IKBY ilişkilerine ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Türkmenlerin Irak'ta 3'üncü, IKBY'de 2'nci ana unsur olduğunu söyleyen Türkmen Bakan Maruf, bölgedeki tüm etnik ve dini guruplarla barış içinde birlikte yaşadıklarını ifade etti. Bakan Maruf, "Türkmenler bölgede önemli bir unsurdur. Her zaman barıştan yanadır, her zaman birlikte yaşamayı kabul etmiştir. Geçmişten bugüne kadar bu tutumu devam etmiştir. Türkmenler Irak'ta 3'üncü ana unsur, Irak Kürt bölgesinde de 2'nci ana unsur olarak varlığını sürdürmektedir. Önemli siyasi, eğitim ve kültür varlığına sahiptir. Burada bizimle yaşayan başta Kürt kardeşlerimiz olmak üzere Hıristiyanlar ve dini etnik guruplarla birlikte yaşamayı kabul ettik ve birlikte yaşamayı sürdürüyoruz. Ayrıca da aramızda olan toplumun etnik olarak hiçbir sorunu ve sıkıntısı yoktur. Akrabalık var, dostluk var, kardeşlik var, bunlar önemli faktörlerdir birlikte yaşamak için" dedi.

'TÜRKİYE, HER ZAMAN TÜM ETNİK GURUPLARA VE MAZLUMLARA SAHİP ÇIKTI'

Türkiye'nin bölgedeki önemine değinen Maruf, Türkiye'nin her zaman tüm etnik guruplara ve mazlumlara sahip çıktığını aktardı. Türkiye ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin de önemine vurgu yapan Bakan Maruf, " Türkiye Cumhuriyeti, bölgede önemli bir ülkedir. Bölgede her zaman tüm etnik guruplara, mazlum insanlara sahip çıkmıştır. Özellikle geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü bölgeyi tehdit ettiği zaman, Musul bölgesinde, Kerkük bölgesinde zorla göçe maruz kalan insanlara destek olmuştur. Dini ve etnik ayrım gözetmeden Türkiye Cumhuriyeti yardım kuruluşları ile Kızılay ile AFAD ile TİKA yoluyla burada bulunan bütün etnik guruplara sahip çıkmıştır. Türkiye Ortadoğu'da önemli bir ülkedir. Hem siyasi, hem diplomasi, hem teknoloji, hem ekonomik olarak Türkiye ile Irak Kürt Bölgesi arasındaki ilişkiler de çok önemlidir. İlişkileri çok güçlü seviyeye gelmiş, özellikle ekonomi, ticari, kültürel, siyasi ve diplomasi alanında güçlü ilişkileri olan taraflardırlar. O yüzden bunun devam ettirilmesi de çok önemlidir. Biz Türkmenler olarak her zaman taraflar arasındaki bu ilişkilerin iyi olmasını temenni ediyoruz ve biz köprü olmak istiyoruz. Türkmenler hem Irak'ta, hem bölgede, hem de Erbil- Bağdat arasındaki ilişkilerde, Erbil ile Ankara arasındaki ilişkilerde biz önemli faktör olmak istiyoruz. Bu ilişkilerin güçlendirilmesinde rol almak, destek vermek ve olumlu bir faktör olmaya çalışıyoruz. Çünkü Türkmenler, geçmişten bu güne kadar Irak'ın siyasi denklemlerinde, Irak Kürt Bölgesi'nde, Türkmeneli bölgesinde bulunan Türkmenler en önemli siyasi faktör olmuştu" ifadelerini kullandı.

'PKK, BURADAKİ KALKINMAYI ENGELLİYOR'

Terör örgütlerinin bölgede istikrarsızlığa neden olduğunu dile getiren Maruf, terör örgütü PKK'nın özellikle Türkiye, Irak ve İran sınırındaki bölgelerde kalkınmayı engellediğini belirterek, şunları söyledi:

"Buradaki yasadışı silahlı guruplar, geçmişten bugüne kadar istikrarsızlığa neden olmuştur. Buradaki varlığı da tehdit etmiştir. O yüzden bu son zamanlarda özellikle Türkiye ile Irak sınırı, Kürt Bölgesel Yönetimi sınırı ve İran sınırı bölgesinde bulunan özellikle de terör örgütü PKK, oradaki kalkınmayı engellemiştir. Oradaki birçok köyler tahrip olmuştur, oradaki insanlar zorla göçe maruz bırakılmıştır. O yüzden bir an evvel bu meselenin çözülmesi gerekiyor. Güvenlik çok önemlidir. Güvenlik ilişkileri olduğu zaman alanları da olumlu etkiler. Bugün Irak'la Türkiye arasında, Türkiye ile Irak Kürt Bölgesi hükümeti arasındaki bu siyasi, diplomasi ve ekonomik ilişkilerinin yanı sıra güvenlik ilişkililerinin de güçlü olması gerekiyor. Çünkü güvenlik olduğu zaman ardından refah gelir, yaşam gelir. O yüzden bugün bu gruplar bu bölgedeki varlıkları tehdit etmektedir. Bu mutlaka çözülmesi gereken bir husustur, birlikte çözülmesi gereken bir husustur. Bizim için gerçekten buradaki etnik guruplar arasındaki, toplumlar arasındaki, dini etnik guruplar arasındaki ilişkilerin iyi olması çok önemlidir. Öte taraftan Irak Kürt Bölgesi'yle Türkiye çok iyi bir ilişki içerisindeler. Bunu bütün yönü ve tarafıyla daha biz daha iyi olmasını istiyoruz. Çünkü Irak Kürt Bölgesi hem Irak'ta hem bölgede önemli bir varlıktır, Türkiye için de önemlidir. Türkiye de, Ortadoğu'da, bölgede, burada yaşan tüm etnik guruplar için önemli bir varlıktır. Türkiye Cumhuriyeti, geçmişte de burada yaşayan etnik guruplar, zor şartlar altında kalan kişiler ve dini guruplar arasında ayrım yapmadan onlara sahip çıkmıştır."

'SINIR BÖLGELERİNDE YAŞAYAN HALK, GÖÇE ZORLANIYOR'

Terör örgütlerinin, sınır bölgelerinde yaşayan halkı göçe zorladığına da dikkat çeken Bakan Maruf, Irak ile Türkiye ve Türkiye ile Irak Kürt Bölgesi arasındaki ilişkilerin bu anlamda önem arz ettiğini vurgulayarak, "Yasadışı silahlı güçler bölgeyi tehdit ediyor, özellikle sınır bölgelerini tehdit ediyor. Bunların tehdidi nedeniyle de o bölgelerde kalkınma yapılamıyor, o bölgede yaşam yok. Çünkü o bölgede köyler var ve o köylerde yaşayanlar zorla göçe maruz kalmış ve tüm bunlara bu gruplar sebep olmuştur. Biz o bölgeye yaptığımız ziyaretlerde özellikle Hıristiyanlarla yaptığımız görüşmelerde bölgelerini ter etmeye bu grupların sebep olduğunu söylemişlerdir. Bu çözülmesi gereken bir husustur. Dediğim gibi burada Irak ile Türkiye ve Türkiye ile Irak Kürt Bölgesi arasındaki ilişkilerin iyi olması gerekiyor ve birlikte hareket etmeleri gerekiyor. Bu çok önemli bir husustur. Ayrıca biz bu bölgede birlikte yaşıyoruz, etnik olarak da birlikte yaşıyoruz. Mutlaka barış bizim için çok önemlidir, burada bulunan insanların kardeşliği önemlidir. Biz geçmişte hep kardeşlik içinde yaşamıştık. Osmanlı döneminde de kardeşçe yaşamıştık, şu anda da kardeşçe yaşamak zorundayız. Biz şu an Erbil'de bulunuyoruz. Erbil kardeşlik şehridir. Burada Kürtler, Türkmenler, Hıristiyanlar, Araplar kardeşçe yaşıyor. Burada hiçbir ayrım olmadan güzel bir anlayış içerisinde, ayrıca burada olan yerel hükümet olsun, emniyet güçleri olsun buradaki kardeşliğe, buradaki dostluğa destek vermişler" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTÜ PKK, TÜM ETNİK GURUPLAR İÇİN TEHDİT UNSURUDUR'

Terör örgütü PKK'nın sadece Türkmenleri değil, bölgede yaşayan tüm etnik grupları tehdit ettiğini dile getiren Bakan Maruf, terör örgütlerinin tehditleriyle göçe maruz kalmış insanların kamplarda zor şartlar altında yaşamaya mahkum edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sadece Türkmenler değil, burada olan bütün insanlar, bütün etnik guruplar, belirli bölgelerde tehdit edilmiştir ve tehdit altındadır PKK tarafından. O yüzden bugün Sincar bölgesinde, Musul'un etrafındaki bölgede, başka diğer bölgelerde yasa dışı silahlı güçler veya gruplar her zaman oralarda yaşayan bütün etnik gurupları, bütün insanları ve bütün varlığı tehdit etmiştir. Bir an evvel bu bölgede normalleşme sürecinin yapılması çok önemlidir. Çünkü o bölgelerden zorla göçe maruz kalmış birçok insan var ve kamplarda yaşıyorlar. Kamplarda zor şartlar altında yaşıyorlar. Bir an evvel başta Yezidiler olmak üzere, Türkmenler, Hıristiyanlar ve Kakailerin yaşadıkları yerlere ve evlerine dönmeleri şarttır."

'PAPA'NIN ZİYARETİNİ TARİHİ VE ÖNEMLİ BULUYORUZ'

Papa'nın Irak ziyaretine de değinen Türkmen Bakan Aydın Maruf, ziyaretin tarihi olduğunu ve farklı etnik ve dini gurupların birlikte barış içerisinde yaşamları için önemli olduğunu dile getirerek, "Papa'nın Irak ziyareti, tarihi bir ziyaret oldu. İlk önce Bağdat'ı ziyaret etti, sonra Erbil'i ziyaret etti. Erbil'in yanında Musul ve diğer bölgeleri de ziyaret etti. Bu bölgelerde bulunan bütün dini ve etnik gurupları için barış mesajları verdi. Bu ziyaret tarihi ve önemli buluyoruz. O yüzden biz burada bu tür ziyaretleri destekliyoruz. Burada ayrıca Hıristiyanlar için de önemli bir mesaj vardı. Burada güzel bir şekilde karşılandı, Bağdat'ta da güzel bir şekilde karşılandı. Önemli olan burada, bu bölgede yaşayan insanlar arasında birlikte yaşam var, kardeşlik var, dostluk var. Bunun daha güçlendirilmesi için bu tür ziyaretler önemlidir. Barışa bir destektir, birlikte yaşamaya bir destektir, önemli bir ziyaret olmuştur ve burada yaşayan insanlar bunu güzel karşıladı" ifadelerini kullandı.